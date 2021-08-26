地區爭議引爆新仇舊恨 阿爾及利亞摩洛哥斷交

拉馬姆拉（Ramtane Lamamra）在當日的記者會上，指摘摩洛哥對阿爾及利亞官員使用間諜軟件「飛馬」、支持分離主義組織，以及未履行雙邊承諾，包括在西撒哈拉（Western Sahara）地區爭議上。兩國多年來不咬弦，雙方邊界自1994年起已關閉，阿爾及利亞出於安全原因一直拒絕重開，但邦交自從1988年恢復以來一直維持。

「西撒哈拉」成爭議焦點

最近兩國關係急轉直下。阿爾及利亞本月9日發生逾百宗山火，導致最少90人死亡，阿爾及利亞上周指控山火與兩個恐怖組織有關，包括在北部卡比利亞（Kabylie）地區尋求獨立的MAK，阿爾及利亞稱該組織獲摩洛哥支持。上月，摩洛哥駐聯合國大使希拉勒（Omar Hilale）表態支持卡比利亞地區自決後，阿爾及利亞召回大使抗議。拉馬姆拉周二便指摘，摩洛哥駐聯合國代表要求卡比利亞地區人民獨立，對阿爾及利亞的挑釁達到頂點。

自去年起，兩國關係已因西撒哈拉問題惡化。摩洛哥一直宣稱擁有西撒哈拉地區主權，但阿爾及利亞則支持尋求西撒哈拉獨立的組織波利薩里奧（Polisario） 。波利薩里奧去年11月表示恢復武裝抗爭，翌月美國時任總統特朗普承認摩洛哥對西撒哈拉的主權，以換取對方提升與以色列的關係。

（路透社/法新社）