美拉攏南海施壓 越南：對華關係優先 賀錦麗促逼中國守《海洋公約》 越總理稱不「選邊站」

美提增派軍艦訪越 捐百萬劑BNT

今次是越戰後首有在任美國副總統訪問越南，賀錦麗與阮春福會面時說：「我們要尋找方法加大施壓，迫使中國遵守《聯合國海洋法公約》，並挑戰其以大欺小和過分的海洋主張。」路透社引述一名白宮官員稱，賀錦麗在河內跟阮春福、范明政和國家副主席武氏映春會面時，就數個關鍵範疇表示提供支持，包括增加到訪越南的美軍軍艦，以加強越南海上安全。賀錦麗表示，美國會向越南捐出100萬劑BioNTech-輝瑞新冠疫苗。美國駐河內大使館上月稱，美國已向越南捐出500萬劑新冠疫苗。賀錦麗周三稍後時間亦會跟越南官員討論醫療議題，並出席美國疾病控制及預防中心（CDC）設於河內的東南亞地區辦公室的揭幕儀式。

中國官媒斥美「霸凌」挑撥離間

在賀錦麗到埗前，范明政與中國駐越南大使熊波會面，他表明越南高度重視發展對華關係，稱那是越南對外政策的戰略選擇和頭等優先考慮，又稱希望續以靈活方式加強兩國高層往來，鞏固政治互信。越南政府其後發表聲明稱，范明政表明越南堅持獨立、自立、多元的外交政策，不會「跟一國結盟去對抗另一個國家」。熊波則表示中越兩國政治制度相同、理想信念相通、發展道路相近，中方願與越方共同努力，不斷賦予中越全面戰略合作新的時代內涵。熊波當日亦表示中國會向越南捐出200萬劑新冠疫苗。

中國官方傳媒昨日指控賀錦麗企圖在中國和東南亞國家之間製造隔閡，反擊自阿富汗撤軍是「自私的」美國外交政策，華府才是「霸凌」的那方。

（路透社/法新社/中通社/彭博社）