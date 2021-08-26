波音疑施壓安檢工程師 美聯邦航空局調查

波音有約1400名員工為「組織指定授權部門」（ODA）成員，獲授權代表FAA負責飛機相關安全問題作決定，因此他們不受公司施壓相當重要。FAA上周四（19日）去信波音，指FAA今年5月至7月訪問其中32人，有35%受訪者提及其經歷，表達對公司環境不支持ODA團隊獨立性的憂慮。

信件披露部分僱員的說法，其中一名員工說：「我要跟經理一同坐下，並解釋為何我不可批准某些事情。」另一名員工透露面對的壓力不一定明顯，亦包括催促他們維持進度的工程隊伍；有員工表示很清楚所提出的問題不受欣賞。

涉阻獲授權僱員與FAA交流

FAA的波音安全監督辦公室代理經理伊恩‧萬（Ian Won）在信中表示，波音公司的文化似乎阻礙獲FAA授權的波音僱員「坦率地與FAA交流」。信件亦指出有關憂慮顯示需要作客觀檢視和進一步事實調查，這或包括對所有ODA成員作匿名獨立訪問。

美國媒體指FAA今次調查亦進一步引起對於長久以來，當局依賴飛機生產商僱員負責安全相關工作的疑問：這措施源於希望善用飛機生產商員工的專門知識，而飛機生產商本應要給予員工權限，讓他們在不受干預下負責安全相關工作。

波音發言人回應稱相當重視有關問題，正努力加強代表FAA的僱員的獨立性，又表示波音已指示，稱前述員工須獲得等同FAA得到的尊重。

（彭博社/華爾街日報/NPR/華盛頓郵報）