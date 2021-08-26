銀行重開 喀布爾提款難物價飈

貨幣貶值通脹失業 生活百上加斤

在喀布爾一個辦理電子身分證的政府辦公室空無一人，居民稱，不少公務員擔心遭塔利班報復不敢上班，其他政府辦公室則出現大換血，任職旅行社的拉齊克（Raziq）說：「那些公務員丟失工作，塔利班正任命新員工。」當地居民稱，除了銀行關閉，非正式匯款系統「哈瓦拉」（hawalas）亦停運，民眾因國內貨幣阿富汗尼急速貶值，正囤積短缺的美元。由於無法使用銀行帳戶，民眾現金短缺，加上通脹令生活百上加斤，5公升食油的價格由之前的500阿富汗尼（約45港元）飈升至1200阿富汗尼（約108港元）。整個城市失業情况也惡化，公務員賽義德（Sayed）說：「數百建築工人每天在街上走，沒有僱主聘用他們。」

有居民樂見原貪腐政府倒台

面對不明前景及經濟隨時崩潰，經營非正式匯款業務的賽義夫拉（Saifullah）說：「人們現在只擔心生活。學校和教育中心關閉，年輕人現正試圖找方法離國，他們不關心回校上課。」居民稱，每天都有年輕人離開喀布爾，嘗試越過邊境進入鄰國，一名前官員稱，前往邊境的巴士都擠滿年輕人，他們在當地酒店等候蛇頭帶他們過境。

不過，對厭惡原政府貪腐的喀布爾居民來說，他們並不怕塔利班治國，在該市以西一個社區，路面交通和商店幾乎已恢復運作。有卡車和巴士司機稱，現在高速公路變得安全，因為以前有安全部隊和民兵勒索行賄的幾十個檢查站被撤除，現在只要向塔利班支付單次收費就可，「塔利班到來，我們的問題解決了，再沒有警察滋擾和賄賂」。

（紐約時報/法新社）

（阿富汗變天）