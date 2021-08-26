G7威脅扣資金 逼塔利班開放離國通道

提解凍援助 換女孩可受教育

英國、德國和法國等盟友連日來呼籲美國總統拜登延長撤軍期限，但隨着主力守衛機場的美軍如期撤走，歐洲軍隊亦難獨留在喀布爾。《衛報》周二報道，英國預期在24至36小時內結束撤離行動，他們估計美軍需2至3天結束機場的行動，希望在最少24小時前撤走英軍。外相藍韜文回應稱，會「利用餘下的每一小時和每一天」，但承認顯然是以日而非以周計算。

負責歐洲事務的法國國務秘書博納（Clement Beaune）亦稱，法國很可能周四結束撤離行動。在G7會後，加拿大總理杜魯多則稱如有需要，加國軍隊可能會在8月31日後繼續留在當地實行撤離。

有北約成員國駐喀布爾的外交官向路透社稱，數個國際援助組織迫切希望將阿富汗員工送到鄰國，呼籲伊朗、巴基斯坦和塔吉克開放陸地邊境。

（紐約時報/衛報/路透社）

（阿富汗變天）