中俄允協調推阿富汗平穩過渡 習近平：須與恐怖組織「徹底切割」 普京：防安全風險外溢

習近平昨與普京通電話時表示，中方奉行不干涉阿富汗內政的政策，但願意與包括俄羅斯在內的國際社會各方加強溝通協調，鼓勵阿富汗各派協商構建開放包容的政治架構，實施溫和穩健的內外政策，與各類恐怖組織徹底切割。習近平又提到，中俄雙方要創新合作方式，拓展合作領域，爭取更多合作成果。他強調「鞋子合不合腳，只有穿的人才知道。哪種制度在中俄行得通，中俄兩國人民最有發言權」。

習：鼓勵各派協商建開放政治架構

普京則表示，阿富汗局勢的演變表明，外部勢力強行推行其政治模式的政策行不通，只會給相關國家帶來破壞和災難。俄方願與中方密切溝通協調，積極參與涉阿富汗問題多邊機制，推動阿富汗局勢平穩過渡，打擊恐怖主義，防止阿富汗安全風險外溢，維護地區安全穩定。

塔利班晤華使 尋發展經濟人道援助

塔利班正籌組政府之際，亦積極與中國建立關係。塔利班政治辦公室發言人納伊姆（Mohammad Naeem）周二在Twitter稱，塔利班高層哈納菲（Abdul Salam Hanafi）率團在喀布爾會見了中國駐阿富汗大使王愚一行人，雙方討論了阿富汗當前局勢、中國大使館和外交官安全、雙邊關係和中方提供人道主義援助等問題。中國外交部發言人汪文斌昨在記者會回應會面一事，稱中方願繼續與阿富汗發展睦鄰友好合作關係，為阿富汗和平與重建發揮建設作用。塔利班發言人穆賈希德周二受訪時說：「我們想與中國和所有國家都保持良好關係，尋求與中國發展經濟和友好關係。」

拜登守撤離死線 防ISIS分支施襲

對於盟友要求延長撤軍限期，拜登周二出席七大工業國集團（G7）視像峰會後在白宮會見傳媒，宣布美國不打算延長撤軍期限，又稱軍隊逗留時間愈久，ISIS-K襲擊機場、攻擊美軍和盟軍及平民的風險愈大，「愈早完成（撤離）愈好」，但亦稱已要求國防部和國務院就美軍延期逗留的可能制定應變計劃。他又稱迄今塔利班有跟美國合作，讓他們的人離開，但這種合作極度脆弱，日前就曾爆發槍戰。在拜登講話前，塔利班發言人稱不接受外國軍隊延長撤離期限，並已封鎖往機場的路，只許外國人通過。

政治新聞網站Politico報道，國防部官員周二向國會議員表示，喀布爾的局勢正惡化，並面對來自ISIS-K的新威脅，該組織正以機場閘口及撤離的軍方和民航機為目標。報道稱，美國在周日起指示當地的美國公民和綠卡持有人到內政部，再護送他們到機場。路透社亦引述兩官員稱，日益關注「伊斯蘭國」在機場發動自殺式炸彈襲擊的威脅。對正在鞏固對喀布爾控制的塔利班而言，ISIS-K的襲擊亦將是災難。塔利班和伊斯蘭國正爭奪阿富汗個別地區的控制權。

（衛報/紐約時報/路透社/BBC/新華社）

（阿富汗變天）