反塔利班民眾：美有功有過 阿政府責任更大

自由女權恐倒退 「浪費20年」

拉希米稱，當年各種極端主義組織在阿富汗設立營地和訓練中心，人民活在赤貧下，情况惡劣得無法不靠外國介入來改善。穆罕默德則認為，美國控制阿富汗後做了很多東西，除了提供安全保障，還營造了許多基建，還指在阿富汗的語境，他們會用上比較中性的字眼去描述美國的存在，而非像塔利班般使用負面的字眼來形容。

不過，兩人承認美國在阿富汗的角色並不完美，最終撤軍的方式更應受到質疑。拉希米質疑美方在談判中將塔利班視為正當政治勢力，卻在沒回報下施壓阿富汗政府讓步，例如釋放5000名塔利班囚犯，到美軍真正撤走時卻沒跟地方政府協調好。

回望過去20年，穆罕默德和拉希米均指出，阿富汗經歷巨變，傳媒多元和女性就學權就是例子，這些美國都有功勞，但拉希米提醒阿富汗發展機會並不平等，部分地區一直承受美國主導的反恐戰、或與塔利班交戰造成的破壞，未能受惠於開發項目，尤其是鄉村地區。

阿政府依賴外國 貪腐無能仍生存

拉希米認為美國的阿富汗政策確犯過不少錯誤，例如早年因為兼顧入侵伊拉克，不想派太多兵力到阿富汗，於是跟軍閥等地方勢力合作，但後者有部分因對民眾的暴行早已惡名昭彰；但他直言，阿富汗歷屆政府的問題似乎更大，斥其在軍事和財政上依賴外國，以致「政府即使貪腐、無能且不受歡迎仍可生存」，妨礙改革進程，最終因多年來失信於民，以致美國離開後，沒有領導力量能團結國家對抗塔利班。

明報記者 周宏量 陳籽穎

（阿富汗變天）