報告：暖化令西歐致命洪災機率增9倍

今年7月中，德國西部的嚴重水災造成最少190 人死亡，比利時南部瓦隆地區的極端降雨，也有最少38人罹難。專家利用愈趨專業的歸因科學，愈發現人為導致的氣候變化與特定極端氣候事件的關聯性。為了計算氣候變化影響降雨而引發洪災的數據，科學家分析天氣紀錄及電腦模擬數據，比較了現在與以前的天氣。由於人為碳排放，現時全球氣溫已較工業革命前上升了1.2℃。

歐洲降雨強度最高增19%

科學家聚焦一至兩日的降雨量，發現歐洲兩個水浸「重災區」7月的降雨量為前所未有，其中德國的阿爾（Ahr）和埃爾夫特（Erf）地區，在降雨最嚴重時，一天下了93毫米雨量；比利時默茲（Ｍeuse）地區兩天內的降雨量達破紀錄的106毫米。科學家計算出，與工業化前氣溫沒上升情况相比，現今在氣候暖化下，發生這類洪災的機會將高出1.2倍至9倍。報告亦指出，氣候變化還增加降雨的強度，例如德國、比利時、荷蘭、盧森堡地區的豪雨強度，增加了3%至19%。

（法新社/路透社）