美全面批准BNT 加速各界推動強制打針

紐約強制公校職員注射疫苗

BioNTech疫苗獲得全面批准前，僅獲FDA緊急使用授權（EUA），最大分別在於在EUA下，當局要求藥廠跟進最少一半臨牀測試參與者針後兩個月的狀况，因大多數疫苗副作用都在接種後立即出現；在全面批准下，藥廠須跟進之前參與者針後最少6個月的狀况。FDA和輝瑞均稱，盼全面批准能增強公眾信心。非牟利組織凱澤家族基金會（KFF）6月的調查指出，美國三成未接種疫苗的人稱，若疫苗取得全面批准將更願意接種。

當局宣布消息後，紐約市要求所有公立學校教師和職員9月27日前打最少一針，是該市首次不接受以定期檢測作替代。國防部發言人亦宣布，準備向全體140萬名現役軍人發布新指引，要求接種疫苗。

私人企業陸續跟隨這個做法，如連鎖藥房CVS要求所有與患者接觸的員工在10月底前打針，藥劑師的期限則為11月底，員工可用醫療或宗教原因申請豁免。僱傭法律事務所Littler Mendelson本月的調查指出，21%僱主計劃或已強制員工打針，較1月時不足10%增加。

愈來愈多大學開始將接種疫苗列為必要條件，如紐約州立大學和紐約市立大學早在5月宣布，只要疫苗獲FDA全面批准，就會要求回校園上課的學生接種。

當局宣布消息後，紐約市立大學稱學生有45天時間打針，否則可能被退學。明尼蘇達大學體系也宣布，將新冠疫苗列入學生須接種的疫苗清單。

（金融時報/衛報/紐約時報）