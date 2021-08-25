塔利班政府現雛形 G7商共同立場應對

承認主權影響塔利班取外國援助

承認是主權國家的政治行動有其重要意義，代表容許塔利班取得以往阿富汗政府所依賴的外國援助。美國前總統特朗普政府2020年簽署的協議列明，塔利班「並未獲得美國承認是國家」。2017年至2018年曾在美國駐阿富汗大使館擔任副館長的退休外交官福茲海默（Annie Pforzheimer）指出，承認政權與否是G7最重要的剩餘影響力之一，若協調得當能確保未來的塔利班政權具包容性及遵守人權承諾。

美國《外交政策》雜誌昨引述消息人士報道，塔利班將成立一個12人組成的委員會管治全國，成員包括塔利班二號人物巴拉達爾（Abdul Ghani Baradar）、塔利班已故創辦人奧馬爾的兒子雅各布（Mohammad Yaqoob）及被美國列為恐怖分子的塔利班分支「哈卡尼網絡」高層成員哈利勒‧哈卡尼（Khalil Haqqani）。《紐約時報》周一報道，塔利班近日已跟阿富汗前總統卡爾扎伊、阿富汗前政府的民族和解高級委員會主席阿卜杜拉（Abdullah Abdullah）及俄羅斯駐喀布爾大使館接觸，尋求兌現籌組具包容性政府的承諾。塔利班周一表示，已任命塔利班的前經濟委員會主管伊里什（Haji Mohammad Iris）為署理央行行長，將協助解決現時國內經濟亂局。阿富汗的金融系統有崩解迹象，大部分提款機沒有現鈔、民生必需品價格急升。塔利班昨又任命財政部長、情報部長署理內政部長。

（路透社/金融時報/紐約時報）

（阿富汗變天）