塔利班封鎖機場路 阻國民外逃 美媒：CIA局長密晤塔利班高層談判 拜登不改8‧31撤軍

6000美軍裝備武器仍留阿富汗

一名美國官員周一向路透社透露，拜登將在24小時內決定是否延長撤軍時間，讓國防部有時間做好準備。除了需撤離數以千計的美國人、盟國公民以及曾與美軍合作的阿富汗人外，國防部官員表示，要把在阿富汗執行撤離行動的6000名美軍接回國也需數天時間。CNN報道，美國軍方正在向白宮建議，必須在周二就延長最後期限作出決定，以便有足夠的時間撤出目前在喀布爾當地的美軍、裝備及武器。截至周一拜登仍在決定是否延長期限，基於安全原因，拜登的數名顧問反對延長期限。

塔利班發言人：沒同意美軍延長撤離

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）周二召開記者會，稱沒有同意延長撤離的請求，希望所有撤離行動可在本月31日的限期前完成。穆賈希德稱已封鎖往機場的路，只許外國人通過，呼籲湧到在喀布爾機場的民眾回家，保證他們安全，並強調沒有復仇名單，「我們已經忘記了過去的一切」。《華盛頓郵報》周二引述不願透露姓名的美國官員報道，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）周一在喀布爾會見了塔利班第二號人物巴拉達爾（ Abdul Ghani Baradar）。中情局未有回應報道，但相信兩人會面是討論美軍撤離阿富汗的限期事宜，這是塔利班8月15日奪權以來，美方和塔利班最高級別的官員接觸。

美國國家安全顧問蘇利文表示，美國每天都在與塔利班談判，在撤離美國人和其他人方面取得「巨大進展」。但美國官員拒絕透露有多少美國人已撤離。根據美國政府內部一份名為「SitRep」報告，截至周一上午7時半，美軍已協助4293名美國公民撤出阿富汗。消息人士指該報告提到迄今已有2萬名阿富汗人和642名第三國國民或來歷不明的人士撤離。美國官員稱，從周日到周一約有1.6萬人乘坐近90架次軍用和商用飛機離開喀布爾，其中約1.1萬人是由美國軍用飛機接走。

稱優先疏散美公民 撤離存差別對待

不過《紐約時報》報道，美國撤離行動存在差別對待，一名不具名的國務院官員周一表示，一些曾為美軍翻譯的阿富汗人和其他盟友進入機場後被拒登機，以優先疏散美國公民和綠卡持有者，引來爭議。曾在阿富汗服役的美國退伍軍人澤勒（Matt Zeller）稱，退伍軍人與駐阿富汗聯絡人員周日晚組織了一次行動，把大約500名持美國特殊移民簽證的阿富汗人帶進機場，但這批阿富汗人在美國國務院檢查站被拒登機。國務院周一晚否認有關說法。

與塔利班有聯繫者 隨撤走人士赴法

法新社報道，法國從阿富汗撤走的人士中，有5名阿富汗人遭當局監控，他們被指與塔利班有聯繫，法國政府發言人周二證實當局已拘留一人。

（紐約時報/路透社/CNN/法新社/美國之音）

（阿富汗變天）