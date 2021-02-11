塔利班封鎖機場路 阻國民外逃 美媒：CIA局長密晤塔利班高層談判 拜登不改8‧31撤軍

【明報專訊】距離美軍撤離阿富汗的最後限期只剩7天，塔利班發言人周二稱已封鎖前往首都機場的路，警告阿富汗人不要前往或嘗試逃離國家，並強調塔利班沒有同意延長西方部隊撤離的期限。另據《華盛頓郵報》昨報道，美國中央情報局長伯恩斯周一在喀布爾秘密會見了塔利班第二號人物巴拉達爾，相信是商討撤離事宜。在8．31撤離死線逼近之際，歐洲及美國軍方分別施壓，促美國總統拜登周二（24日）決定是否延長撤軍期限，以爭取時間撤離滯留當地的美國人和阿富汗盟友，但CNN昨引述美國官員報道，拜登決定依照原計劃月底撤軍。
6000美軍裝備武器仍留阿富汗
一名美國官員周一向路透社透露，拜登將在24小時內決定是否延長撤軍時間，讓國防部有時間做好準備。除了需撤離數以千計的美國人、盟國公民以及曾與美軍合作的阿富汗人外，國防部官員表示，要把在阿富汗執行撤離行動的6000名美軍接回國也需數天時間。CNN報道，美國軍方正在向白宮建議，必須在周二就延長最後期限作出決定，以便有足夠的時間撤出目前在喀布爾當地的美軍、裝備及武器。截至周一拜登仍在決定是否延長期限，基於安全原因，拜登的數名顧問反對延長期限。
塔利班發言人：沒同意美軍延長撤離
塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）周二召開記者會，稱沒有同意延長撤離的請求，希望所有撤離行動可在本月31日的限期前完成。穆賈希德稱已封鎖往機場的路，只許外國人通過，呼籲湧到在喀布爾機場的民眾回家，保證他們安全，並強調沒有復仇名單，「我們已經忘記了過去的一切」。《華盛頓郵報》周二引述不願透露姓名的美國官員報道，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）周一在喀布爾會見了塔利班第二號人物巴拉達爾（ Abdul Ghani Baradar）。中情局未有回應報道，但相信兩人會面是討論美軍撤離阿富汗的限期事宜，這是塔利班8月15日奪權以來，美方和塔利班最高級別的官員接觸。
美國國家安全顧問蘇利文表示，美國每天都在與塔利班談判，在撤離美國人和其他人方面取得「巨大進展」。但美國官員拒絕透露有多少美國人已撤離。根據美國政府內部一份名為「SitRep」報告，截至周一上午7時半，美軍已協助4293名美國公民撤出阿富汗。消息人士指該報告提到迄今已有2萬名阿富汗人和642名第三國國民或來歷不明的人士撤離。美國官員稱，從周日到周一約有1.6萬人乘坐近90架次軍用和商用飛機離開喀布爾，其中約1.1萬人是由美國軍用飛機接走。
稱優先疏散美公民 撤離存差別對待
不過《紐約時報》報道，美國撤離行動存在差別對待，一名不具名的國務院官員周一表示，一些曾為美軍翻譯的阿富汗人和其他盟友進入機場後被拒登機，以優先疏散美國公民和綠卡持有者，引來爭議。曾在阿富汗服役的美國退伍軍人澤勒（Matt Zeller）稱，退伍軍人與駐阿富汗聯絡人員周日晚組織了一次行動，把大約500名持美國特殊移民簽證的阿富汗人帶進機場，但這批阿富汗人在美國國務院檢查站被拒登機。國務院周一晚否認有關說法。
與塔利班有聯繫者 隨撤走人士赴法
法新社報道，法國從阿富汗撤走的人士中，有5名阿富汗人遭當局監控，他們被指與塔利班有聯繫，法國政府發言人周二證實當局已拘留一人。
（紐約時報/路透社/CNN/法新社/美國之音）