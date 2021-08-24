G7視像會 英擬推動制裁塔利班

路透社引述一名英國政府官員及一名西方外交官指出，若塔利班侵犯人權及允許其領土成為武裝分子庇護所，英國認為G7應考慮實施經濟制裁及暫停援助。約翰遜周日在Twitter稱，各國必須共同努力確保民眾安全撤離，同時防止出現人道危機，並支持阿富汗人保住過去20年來取得的成果。美國總統拜登周日被問到若塔利班作出侵犯人權行為時會否支持推動制裁，他說：「答案是肯定的，這取決於（他們的）行為。」

英承認中俄角色 盼支持安理會議案

除了推動制裁，《金融時報》報道，約翰遜還希望G7會議放在應對阿富汗危機的長遠方法，包括接受在美國撤軍後，中國和俄羅斯現在該地區的關鍵角色。

該報引述一名英國官員稱，英國正與法國合作制定一項可能獲得中俄支持的聯合國安理會議案，預計將涵蓋反恐工作、人道援助及與塔利班交涉的條件等。

英國外相藍韜文亦向《星期日電訊報》坦言，儘管「不舒服」，但英國必須讓有可能緩和阿富汗局勢的影響力量介入，例如中俄。

普京反對中亞安置阿富汗難民

此外，多國表示願意收容阿富汗難民，但俄羅斯總統普京周日批評部分西方國家，打算在辦理難民簽證時將這些人暫時安置在鄰近俄羅斯的中亞國家。由於俄羅斯允許前蘇聯中亞國家民眾免簽證入境，普京稱擔心阿富汗武裝分子會假扮難民入境俄羅斯。土耳其總統埃爾多安周日向歐盟表示，土耳其已經收容了約500萬難民，無法再承擔更多阿富汗難民。

（路透社/法新社/金融時報）