軍閥北部擁兵9000 逼塔利班談判分權

「阿富汗民族抵抗陣線」領導人艾哈邁德（Ahmad Massoud）在喀布爾以北的潘傑希爾省（Panjshir）建立根據地，他周日向沙特阿拉伯電視新聞頻道Al Arabiya表示，若塔利班拒絕談判，戰爭是不可避免的，又稱「我們對抗過蘇聯，我們將能夠對抗塔利班」。艾哈邁德同日接受路透社訪問稱，希望塔利班了解和談是唯一的出路，「我們不希望爆發戰爭」。不過他強調其部隊隨時準備應戰，「願意抵抗任何極權政權」。

塔利班稱已收復北部3縣

塔利班昨表示，其戰士已包圍潘傑希爾山谷的反抗勢力，但會尋求談判，而非開戰。塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）周一又在Twitter稱，塔利班部隊已收復北部巴格蘭省（Baghlan）3個縣，包括普萊赫薩（Pul-e-Hesar）、德萊薩拉赫（Deh-e-Salah）及巴努（Bano），這3個縣上周被前政府士兵奪回。

隨着阿富汗局勢不斷惡化，拜登面臨壓力。他周日在白宮簡報會說：「我要釐清一點，不論何時開始做起，從喀布爾撤離大量人員都是一個艱難和痛苦的過程。我們還有大量工作，很多事情可能會出差錯。」拜登表示已指示美國國務院通過電話、電郵及其他方法，與仍滯留在阿富汗的美國人取得聯絡，稱當局正執行一項把美國人分組安全轉移到機場範圍的計劃。

美英謀推遲撤兵 遭警告後果自負

被問到美國會否延長美軍於8月31日撤離阿富汗的期限，拜登表明他希望毋須延長，但政府將就局勢變化討論。美國周日要求徵用6家航空公司的18架飛機，協助運送從阿富汗撤離的人員。北約官員表示，自塔利班本月15日攻佔喀布爾以來，過去一周喀布爾機場內或周邊地區已有最少20人死亡。目擊者稱，塔利班周日向天開槍及使用警棍，迫使急於離開阿富汗的人在喀布爾機場外有序排隊。

英國政府官員表示，首相約翰遜將在本周七國集團會議上，要求拜登延長美軍從阿富汗撤離的最後期限，爭取更多時間撤走更多人。

不過，塔利班發言人沙欣周一表示，8月31日是「紅線」，若美英尋求額外時間繼續撤離行動，將要面對後果，強調延長逗留期限代表延長佔領阿富汗。

（衛報/路透社/BBC）