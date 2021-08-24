菅義偉下月任滿 岸田文雄擬挑戰選黨總裁

橫濱市長選舉 前閣員落敗衝擊菅義偉

今屆神奈川縣橫濱市長選舉共有8名候選人，勝選者是在野立憲民主黨推薦的48歲橫濱市立大學前醫學系教授山中竹春，他標榜自己是眾多候選人中唯一的新冠病毒專家，並將競選策略焦點放在批評政府抗疫不力，同時反對菅義偉政府推動的包含賭場在內的綜合度假設施（IR）計劃。結果山中獲得約50萬票，較排第二的小此木八郎多出約18萬票。菅義偉進入政壇前，曾任小此木八郎的父親、前眾議員小此木彥三郎的秘書，菅義偉擔任首相後即邀小此木八郎入閣擔任國家公安委員長。

神奈川縣是菅義偉參選眾議員的選區，橫濱市是其地盤，自民黨內部指出，民眾不滿菅義偉政府抗疫政策是小此木敗選原因之一，並認為今次大敗，將無可避免衝擊菅義偉政權。隨着日本的新冠疫情持續惡化，菅義偉的支持率已由最高峰的70%跌至現在的25.8%。《產經新聞》昨引述消息人士報道，前外相及前政調會長岸田文雄（小圖）將在自民黨總裁選舉日期確定時，就正式宣布參選。自民黨將於周四（26日）決定何時舉行黨總裁選舉，最可能是在9月29日舉行。

菅義偉昨日表示，「時機到了就會參選總裁」的想法沒有改變。他原本預期在沒有人參選下自動連任，並以加快新冠疫苗接種計劃及加強抗疫措施，帶領自民黨贏得大選，但岸田參選勢打亂其大計。大和證券經濟學家末廣徹說：「若像岸田這樣的人，可以獲得他領導的派系支持表態參選，菅義偉想要以不投票方式贏得連任的機會幾乎是零」。據傳媒報道，前總務大臣高市早苗及自民黨政務調查會長下村博文也有意參選。

反對黨未團結 自民黨今秋大選料勝

今屆眾議院任期10月21日結束，眾院大選必須在11月28日前舉行，但預計會更早。分析指出，無論菅義偉是否能續任黨總裁，因反對黨未能團結，預計自民黨仍可在大選中取得足夠議席繼續執政。

（路透社/共同社/中央社）