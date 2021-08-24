菅義偉下月任滿 岸田文雄擬挑戰選黨總裁

【明報專訊】被視為日本眾議院大選及自民黨總裁選舉前哨戰的橫濱市長選舉周日（22日）舉行，首相菅義偉支持的前國家公安委員長小此木八郎落敗，分析認為，這對本已民望低迷的菅義偉是重大打擊。《產經新聞》昨報道，前外相岸田文雄可能出戰競逐自民黨總裁之位，挑戰下月任期屆滿並打算競逐連任的菅義偉。
橫濱市長選舉 前閣員落敗衝擊菅義偉
今屆神奈川縣橫濱市長選舉共有8名候選人，勝選者是在野立憲民主黨推薦的48歲橫濱市立大學前醫學系教授山中竹春，他標榜自己是眾多候選人中唯一的新冠病毒專家，並將競選策略焦點放在批評政府抗疫不力，同時反對菅義偉政府推動的包含賭場在內的綜合度假設施（IR）計劃。結果山中獲得約50萬票，較排第二的小此木八郎多出約18萬票。菅義偉進入政壇前，曾任小此木八郎的父親、前眾議員小此木彥三郎的秘書，菅義偉擔任首相後即邀小此木八郎入閣擔任國家公安委員長。
神奈川縣是菅義偉參選眾議員的選區，橫濱市是其地盤，自民黨內部指出，民眾不滿菅義偉政府抗疫政策是小此木敗選原因之一，並認為今次大敗，將無可避免衝擊菅義偉政權。隨着日本的新冠疫情持續惡化，菅義偉的支持率已由最高峰的70%跌至現在的25.8%。《產經新聞》昨引述消息人士報道，前外相及前政調會長岸田文雄（小圖）將在自民黨總裁選舉日期確定時，就正式宣布參選。自民黨將於周四（26日）決定何時舉行黨總裁選舉，最可能是在9月29日舉行。
菅義偉昨日表示，「時機到了就會參選總裁」的想法沒有改變。他原本預期在沒有人參選下自動連任，並以加快新冠疫苗接種計劃及加強抗疫措施，帶領自民黨贏得大選，但岸田參選勢打亂其大計。大和證券經濟學家末廣徹說：「若像岸田這樣的人，可以獲得他領導的派系支持表態參選，菅義偉想要以不投票方式贏得連任的機會幾乎是零」。據傳媒報道，前總務大臣高市早苗及自民黨政務調查會長下村博文也有意參選。
反對黨未團結 自民黨今秋大選料勝
今屆眾議院任期10月21日結束，眾院大選必須在11月28日前舉行，但預計會更早。分析指出，無論菅義偉是否能續任黨總裁，因反對黨未能團結，預計自民黨仍可在大選中取得足夠議席繼續執政。