FDA全面批准BNT 盼增民眾信心

科學界研「減量疫苗」助分配資源

另一方面，部分西方國家已開始或準備接種新冠疫苗加強劑新疫苗，但被批評應把相關疫苗供應給短缺的國家，讓全球群眾能得到一定保障。科學界現正研究「減量疫苗」，即減少注射分量，在能夠做到補針功效之餘，可將剩餘疫苗送到有需要的地區。

英國《觀察家報》報道，英國南安普敦大學醫院正統籌「減量加強劑」成效的研究，作為英國政府秋天推出「補針」計劃的考慮因素。

有研究人員質疑減量疫苗可能會導致疫苗抗藥性出現，但由於較少人會染病，有關壞處可以抵銷，以往其他病症也曾經因為疫苗不足而採用「減量」做法。醫學界估計，全球需要約110億劑疫苗讓七成人口接種，截至7月初，接種劑數只有約32億，有些較貧窮國家甚至要到2023年才有望取得疫苗。

（路透社/觀察家報）

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