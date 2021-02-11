FDA全面批准BNT 盼增民眾信心

【明報專訊】美國食品及藥物管理局（FDA）周一（23日）全面批准為16歲或以上人士注射「BioNTech—輝瑞」新冠疫苗，是首款在美國獲得這認可的新冠疫苗，但當局仍維持BioNTech疫苗對12至15歲兒童和為免疫功能低下人士打第3針加強劑的緊急使用授權。目前莫德納（Moderna）和強生（Johnson & Johnson）在美國獲批准緊急使用，但未獲全面批准。自BioNTech疫苗去年12月獲緊急使用授權以來，美國已有逾2億人已接種這款疫苗。FDA稱，全面批准使用BioNTech疫苗可能會加強民眾接種疫苗的信心。
科學界研「減量疫苗」助分配資源
另一方面，部分西方國家已開始或準備接種新冠疫苗加強劑新疫苗，但被批評應把相關疫苗供應給短缺的國家，讓全球群眾能得到一定保障。科學界現正研究「減量疫苗」，即減少注射分量，在能夠做到補針功效之餘，可將剩餘疫苗送到有需要的地區。
英國《觀察家報》報道，英國南安普敦大學醫院正統籌「減量加強劑」成效的研究，作為英國政府秋天推出「補針」計劃的考慮因素。
有研究人員質疑減量疫苗可能會導致疫苗抗藥性出現，但由於較少人會染病，有關壞處可以抵銷，以往其他病症也曾經因為疫苗不足而採用「減量」做法。醫學界估計，全球需要約110億劑疫苗讓七成人口接種，截至7月初，接種劑數只有約32億，有些較貧窮國家甚至要到2023年才有望取得疫苗。