澳紐不堅持清零 打針八成可鬆綁

澳總理：需與病毒共存

近日疫情嚴峻的澳洲，重災區新南威爾士省周一新增818宗個案，稍低於前一天破紀錄的830宗，當地目前有逾半國民受嚴格封城令影響。總理莫里森周日接受澳洲廣播公司節目訪問時承認，澳洲幾乎不可能回到沒有確診個案的狀態，當局會把抗疫焦點轉移到住院率，而不再是單純的確診數字。他又說，當合資格人士的接種率達到七至八成，政府就會逐步放寬抗疫限制。他周一在坎培拉舉行的記者會上再表示，封城不能永遠持續下去，需要學習跟病毒共存：「這（封城）並非在這國家可持續的生活方式。」

新南威爾士省長博利積奇莉安（Gladys Berejiklian）亦呼籲民眾將對個案數字的專注力轉移至接種，說「當你達到80%接種兩劑（疫苗）時，所有省都會轉向與病毒共存。你不能永遠隔絕Delta變種病毒。」

4階段鬆綁計劃

澳洲政府上月公布4階段鬆綁計劃，稱16歲以上人口的接種率達到七成時，就不太可能需要嚴格的封城令，而達到八成時就視情况採取「高度針對」封鎖措施，已接種疫苗民眾則可跨州活動。澳洲全國16歲以上人士只有30%已完成接種疫苗，52%已接種最少一劑，按照目前速度，最快也要到年尾才能達至八成水平。

至於過去一年抗疫成果備受好評的新西蘭，昨日公布新增35人確診，令這波由Delta變種病毒引起的疫情確診人數達到107人，大部分位於最大城市奧克蘭。總理阿德恩昨日宣布延長國內的四級警戒封城措施3天至周五午夜，在奧克蘭則生效至下周二，又稱疫情還未到高峰。

紐國政府被批只顧封關不顧接種

新西蘭輿論開始質疑影響經濟的封城及封關措施，並質疑政府只顧封關，忽略接種的重要性。惠靈頓維多利亞大學政治分析員愛德華茲（Bryce Edwards）指出，民眾對政府今年抗疫措施的評價有別於去年，如今人們更加質疑推行疫苗接種太慢。

疫情應對部長希普金斯（Chris Hipkins）周日出席電視台節目時，指出現在仍以清零為目標，但同時指出，Delta變種病毒株為新西蘭帶來問題。他直言目前所有的防疫措施都開始顯得不足夠，而未來始終都要在某個時候開放。總理阿德恩昨為抗疫策略辯護，指目前所有人都同意清零是策略，但不排除國民最終要與病毒共存。新西蘭政府本月12日公布放寬抗疫措施方向，稱政府會加快推動疫苗接種，並計劃於2022年初開始分階段重開邊境。

北半球的主要西方國家採取的抗疫策略，大多集中於強推接種疫苗，藉此降低重症和入院人數。新加坡過去幾個月亦開始採取類似措施，減少強調每日的新增個案，並專注入院率。香港上周四宣布不再與新加坡討論旅遊氣泡時，就稱是「考慮到兩地目前在疫情防控方面所採取的策略存在差異」。

（CNN/彭博社/路透社/TVNZ）

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