疫下旅遊漏洞多 疫苗護照效用成疑

世界旅遊組織（UNWTO）統計，今年首5個月全球國際旅客人數較2019年同期大減85%，是有紀錄以來最慘淡。全球仍有最少三分之一地區因疫情仍封閉邊境。

變相令多地「無法前往」

數據統計網站Our World in Data顯示，截至周日（22日）全球約32.4%人口接種過最少一劑新冠疫苗，全面接種的僅24.4%，低收入國家只有1.4%民眾接種過最少一劑疫苗。世界旅遊組織警告，疫苗護照將令全球大部分地方變得「無法前往」。與此同時，針對疫情較嚴重地區的入境限制亦存在漏洞。Euronews 8月初報道，塞爾維亞首都貝爾格萊德容許已接種疫苗及病毒檢測呈陰性的旅客免簽證入境，吸引數以千計印度人前往當地暫居14天，藉「隔離旅遊」規避美國等地的入境限制。

法國衛生部門亦披露，近日當地多名醫生網上帳戶疑被不法分子入侵，以偽造疫苗接種證明及病毒檢測陰性證明。

滲政治考慮 學者憂不公

《經濟學人》8月14日刊出評論文章，直斥現有各國防疫旅遊規定「無效率、專制，往往沒有用處」，例如美國禁止疫苗接種率最高的歐盟及英國國民入境，但對東南亞地區則不設限，不合邏輯，而各國對於接種哪種疫苗者可入境的規定亦有政治考慮之嫌，應採用更透明劃一的限制。布魯金斯研究所研究員懷特（Thomas Wright）亦於《大西洋月刊》撰文警告，現有旅遊限制只是政府便於採用的防疫措施，實質漏洞處處，但長此以往將加劇全球在地緣政治、社會經濟層面甚至種族上的不平等，應重新思考如何有效防疫。

（福布斯/經濟學人/大西洋雜誌）

（新冠疫情）