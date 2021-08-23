擬設「派對卧底」執法 西班牙防疫引發爭議

明報記者 羅睿琪

英客湧伊維薩島 感染率激增

伊維薩島是西班牙旅遊收入最高的三大景點之一，向來以多姿多采的夜生活吸引來自世界各地的遊客，惟當地深受新冠疫情爆發及隨後的封城防疫措施打擊，雖然西班牙政府於去年6月起向多個歐洲國家放寬入境限制，以挽救旅遊業，但多國仍對西班牙疫情發出警示，有酒吧東主向《金融時報》透露，疫後營業額大減60%至70%。

及至今夏，英國等地對伊維薩島及所在的巴利阿里群島（Balearic Islands）的防疫警示降級，吸引大批遊客湧入，惟未幾當地新冠病毒感染率激增。伊維薩島確診個案於7月中一度在10天內激增3倍，達至每10萬人有1814人確診，而該島所在的巴利阿里群島每10萬人感染率一度由7月初的114人增至692人，20至29歲族群更增至1833人。雖然區內感染數字至8月中旬回落至每10萬人有195宗個案，但仍在紅色警戒級別。當局下令關閉大部分夜總會，只准許舉行全座位式戶外活動，餐廳及酒吧限制顧客人數，另外每日凌晨1時至早上6時禁止來自不同家庭者聚會，最嚴重違規者可被罰款高達60萬歐元（約547萬港元）。惟有關規定成效不彰，違反禁令的派對持續不休。

研聘年輕外國人潛派對蒐證

伊維薩島官員胡安（Mariano Juan）接受當地報章Periodico de Ibiza訪問稱，這些違規派對一般在私人居所舉行，並透過社交平台或在旅遊景點暗中宣傳，吸引遊客、臨時工和本地人參與，不單構成公眾秩序問題，「如今顯然危及民眾健康」。他指出，警方要應付原有工作之餘，再要打擊違規派對已左支右絀，而且警員及衛生部門人員身分早已為本地人熟知，想要潛入派對蒐證亦有困難，因此需要尋求外力協助。胡安透露，當局與私人公司合作，研究如何僱用年齡介乎30至40歲的外國人充當派對卧底協助警方，旨在阻止民眾參與派對，保障島內公眾安全。

曾無搜令入屋拘捕 專家憂警權過大

不過西班牙警方防疫執法的手法已備受質疑。今年3月，西班牙警方引用《公民安全法》及內政部發出的防疫指引，先後以「保障公眾健康」為由突擊兩間疑在深夜違規舉行派對民居，並在未有搜查禁令的情况下入屋拘捕數名出席者，惹起多名法律專家批評，指民眾在沒有違返刑事法的情况下，警方做法實侵犯民眾在私人居所活動的權利，憂警權過大。在現時的輿論壓力下，即使伊維薩島警方實施卧底計劃並接獲違規派對情報，能否展開行動取締將成疑問。

除了伊維薩島，希臘的米科諾斯（Mykonos）等熱門度假小島上警方亦加強執法，打擊違反防疫規定的年輕遊客在酒吧等地聚集，盼遏制變種病毒在當地蔓延。

（衛報/金融時報/Euronews）

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