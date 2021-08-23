加沙5月後最大衝突 巴人少年頭中槍危殆

在哈馬斯與一些派系號召下，數百名巴勒斯坦人（哈馬斯稱數千人）前天聚集加沙地帶靠近以色列的高設防邊界示威，紀念伊斯蘭第三大聖地、耶路撒冷的阿克薩清真寺52年前遇焚事件。其間，一批年輕人向以兵擲石、燃燒彈和燒車胎，有些人企圖爬上加沙圍牆，有人則試圖搶走一名士兵的步槍。以色列軍方向抗議者發射催淚氣體和開槍回應。巴勒斯坦一方稱有41平民受傷。

警遭巴人槍擊 以軍轟炸報復

以色列稱一名21歲便衣邊防警察狙擊手遭巴人示威者槍擊，重傷危殆。國防部長甘茨稱之為「極其嚴重事件」，揚言要作出回應。不久，空軍宣布出動了戰機攻擊隸屬哈馬斯的4個製作及儲存武器的地方。以方還稱已擴大其加沙部隊兵員。

這是5月21日以巴停火以來的最嚴重衝突。5月因為耶路撒冷逼遷事件，哈馬斯發射火箭炮攻擊以方，以方空襲加沙，衝突持續了11天，最少250名巴勒斯坦人和13名以色列人遇害。

（法新社/路透社）