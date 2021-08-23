賀錦麗訪星越 商制華穩晶片供應

今晤李顯龍 出席圓桌會議

賀錦麗率國家安全委員會、國務院高官等，昨晨乘空軍二號專機抵達巴耶利峇空軍基地，獲新加坡外長維文等官員到場迎接。她周日沒有官式行程，今將會見新加坡總理李顯龍、總統哈莉瑪（Halimah Yacob）。她還將出席一個聚焦彈性供應鏈的圓桌會議等，逗留至周二午後轉往越南河內。

賀錦麗此行雖是應李顯龍之邀，卻是緊接美國國防部長奧斯汀7月底連訪新加坡、越南、菲律賓的東南亞訪問之後，反映拜登政府積極希望拉攏地區國家，建立對抗中國的聯盟。

一名白宮官員對法新社說，當中國挑戰美國在印太地區的政治影響力和海軍優勢，東南亞「在戰略上和經濟上」對於中國仍存重要性，這並不因阿富汗事態而改變。

賀錦麗亦肩負為美國尋求穩健晶片供應鏈的任務。美國的汽車和消費用電子產品生產正受半導體持續供應不足所窒礙，而新加坡則銳意培育其製造晶片的人材和生產力。美國的GlobalFoundries最近宣布了投資40億美元在星洲設廠，計劃2023年投產，提供手機和汽車所需晶片。她出發前表示，全球晶片供應短缺引發了「非常實際」的問題。

新加坡外長維文稱，預計賀錦麗將與他們討論數碼經濟、綠色經濟、網絡安全與防疫等合作事宜。

（法新社/彭博社）