歐盟收容難民現分歧 奧地利表態反對

歐盟正研究如何安置過去20年為歐盟提供協助的阿富汗人之際，庫爾茨接受Puls 24電視台訪問時說：「我明確反對我們現在自願收容更多人，這不會在我擔任總理時發生。」奧地利並非北約成員國，但北約的資料稱奧地利有派出16名士兵到阿富汗，參與北約任務，協助訓練阿富汗部隊及提供建議。

接收逾4萬人 總理：已作巨大貢獻

奧地利在2015至2016年難民湧歐潮期間接收相當於奧地利逾1%人口的難民；奧地利的人口現有約886萬。奧地利現收容逾4萬名阿富汗難民，僅次於德國的14.8萬人。對於奧地利目前收容的大量阿富汗難民，庫爾茨稱奧地利已作出不符比例的巨大貢獻。

奪取阿富汗控制權的塔利班正尋求外國政府認同其地位，歐盟委員會主席馮德萊恩上周六（21日）稱，歐盟在今次危機與塔利班有操作上的聯絡，因為要在這困難時刻討論如何讓人們更方便地前往機場，但不代表歐盟準備承認新政權：「但這完全有別於政治談判，亦沒有承認塔利班」。

（路透社）