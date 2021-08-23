美擬啟戰後「民間後備航空隊」 租客機疏散

另外，有線新聞網絡（CNN）報道，拜登政府擔心活躍於該區的恐怖組織「伊斯蘭國」（ISIS）分支「伊斯蘭國呼羅珊」（Islamic State Khorasan，簡稱ISIS-K）會在喀布爾機場內外發動攻擊，威脅滯留阿富汗的美國人等，正籌謀給疏散人士另外提供前往機場的路徑。

憂ISIS分支襲擊 研往機場新路線

彭博社亦報道，白宮官員稱總統拜登上周六（21日）跟其國家安全顧問小組會商阿富汗的安全風險，包括ISIS-K和反恐行動。CNN報道，美國國防官員指ISIS-K「極可能」試圖對喀布爾機場發動攻擊，軍方監察着機場一帶狀况，提防ISIS-K等組織可能以汽車炸彈、「炸彈人」、迫擊炮襲擊機場一帶人群。

喀布爾機場在過去一星期的外逃潮引發混亂，最少發生3次人踩人悲劇。前日兩宗發生在機場外和美軍直升機接載民眾的巴倫酒店外，共7名阿富汗人喪命。美國和德國俱以安全隱患為由，呼籲滯留阿富汗的國民避免前往喀布爾機場。目擊者稱，塔利班昨（22日）派人在機場外朝天開槍和揮棍，使人群在機場主要閘口前有秩序地排成一條條人龍。

（CNN/華爾街日報/彭博社）