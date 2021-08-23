阿富汗前政府兵奪回北部3縣 塔利班「回朝」一周 首爆武裝衝突

衝突在上周五（20日）於普萊赫薩（Pul-e-Hesar）、德萊薩拉赫（Deh-e-Salah）及巴努（Bano）3個縣發生，這些地區距離喀布爾北面約160公里，只能經過蜿蜒山脈的崎嶇道路才能抵達。《紐約時報》指事緣塔利班逐家逐戶搜查而引起，有前阿富汗官員稱，衝突似乎由一名相信塔利班掌權後其職位即將不保的地方警長帶起。武裝人員聲稱殺死30名塔利班分子，並俘獲20多人。有親塔利班的Twitter帳戶則指有15名塔利班分子死亡。

美憂反抗力量破壞撤人協議

社交網站有片段顯示武裝人員及民眾扯下塔利班旗幟，換上阿富汗國旗。阿富汗前代理防長穆罕默迪（Bismillah Khan Mohammadi）在Twitter貼文，稱反抗力量仍然存在。不過，美國之音前日引述有報道，指周邊地區及省份的塔利班分子已抵達當地準備反擊。

同樣為位於喀布爾以北潘傑希爾省（Panjshir）的潘傑希爾山谷（Panjshir Valley），亦有部分阿富汗領袖組織部隊對抗塔利班。然而反抗力量能夠維持多久亦是一個疑問，《紐時》稱阿富汗部隊本月初退守當地，而美國無意採取可能惹怒塔利班的行動，因在喀布爾機場的撤離行動相當依賴塔利班的「善意」。

武裝人員的反抗亦可能促使塔利班在歐美國努力撤離之際，展開暴力鎮壓行動。美軍及情報官員上周六指，他們密切留意有反抗部隊把塔利班驅逐出北部3個地區的報道，但沒收到武裝部隊提出空襲或其他支援的要求，美方亦沒提供任何協助。有軍官稱此刻會謹慎處理這類要求，憂慮任何針對塔利班的攻擊，都會破壞最近與塔利班高層達成、讓美國人安全抵達喀布爾機場然後撤離的脆弱協議。

除了武力反抗外，阿富汗民眾亦有其他抵抗塔利班的舉措。當地有婦女憂慮塔利班會嘗試恢復執行嚴格伊斯蘭教法，遂公開提出她們的權利，亦有人拒絕掛起塔利班的白色旗幟，堅持只想掛起阿富汗國旗。

雖有反抗武裝嘗試反擊塔利班，亦有人選擇接受現實。前總統加尼之弟哈什馬特（Hashmat Ghani）上周六在他位於喀布爾西部的住宅接受半島電視台訪問時，稱他接受塔利班管治阿富汗，認為在外國部隊尚有數日撤出阿富汗之際，一個新秩序對人民而言是有需要。

前總統胞弟投誠 籲與塔利班合作

哈什馬特過去數天曾與塔利班領袖會面，有關片段在社交網站傳開後外界出現批評聲音。塔利班尚未公布正式籌組新政府，哈什馬特指塔利班領導層向他承認需要有人協助管治國家，他亦指有能力及高教育水平的人，對於跟潛在的塔利班政府合作持開放態度很重要。哈什馬特表示最大的憂慮是在1990年代幾乎摧毁喀布爾的內戰重演，因此他認為國內領袖，包括各族裔及地區的具影響力人士應與塔利班商討和平方案。

（紐約時報/半島電視台/路透社/美國之音）