全球首款DNA新冠疫苗 獲印度准緊急使用

ZyCoV-D由Zydus Cadila製藥公司偕印度生物科學部共同研製，是繼Bharat Biotech的Covaxin後，印度第二款批准緊急使用的國產新冠疫苗。它是一款質體（plasmid）DNA疫苗，以新冠病毒局部基因物質製作，接種後能以DNA或RNA形式指示免疫系統製造新冠病毒刺突蛋白，對抗病毒入侵。

廠商7月1日提交的申請稱，據其涉及全國逾2.8萬人進行的臨牀實驗，顯示ZyCoV-D既適用於成年人，也適用於12至18歲青少年。它須分三次、每次相隔28天接種。它另一特點是可通過「無痛」皮內塗抹器（intradermal applicator）注射，毋須使用傳統針頭。接種完第三劑後，其預防有症狀感染的有效率為66.6%，且能抵禦包括高傳染力的Delta變種病毒株。生產商冀一年生產1億至1.2億劑。

美國方面，《紐約時報》前日引述消息人士報道，美國食品及藥物管理局（FDA）審批官員快將完成程序，大概會於周一或周二正式批准使用BioNTech-輝瑞新冠疫苗。將促進疫苗接種，也方便醫生給民眾處方注射加強劑。

（路透社/法新社/彭博社/印度斯坦時報）

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