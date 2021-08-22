格陵蘭頂峰首下雨 被視全球暖化警號

當日全島逾半面積融冰

科學家本月14日在格陵蘭海拔3216米高的美國國家科學基金會山頂觀測研究站，瞧見窗外下雨，為該站自1980年代尾啟用以來首見。美國國家冰雪數據中心（NSIDC）稱，雨從當地時間早上5時起下了數小時。丹麥和格陵蘭地質調查局（GSDG）最近才在該區氣象站安裝雨量計，雨量計是按降雨可能性推測而安置，因此未能量度今次在山頂的降雨。GSDG資深研究員科爾根（William Colgan）說：「我們沒有想過今年山頂就有降雨。」

當地曾異常熱 多處超平均氣溫

8月14日山頂降雨當天，那兒的氣溫最高曾達0.48℃，罕有超出冰點，而且超出的時間持續了約9個小時。冰核（ice cores）顯示，過去2000年間同類情况只出現過6次，而自1990年以來，連同今次就有4次，其餘分別是1995年、2012年和2019年，但當時都沒有降雨。數據顯示，8月14日至8月16日格陵蘭異常的熱，多處超出平均氣溫18℃，以南部為主遍地總降雨估計達70億噸，是自1950年有紀錄以來最大降雨。而NSIDC資料顯示，格陵蘭一年間出現幾次逾80萬平方公里融冰，此前只有2012年試過。可是今年繼7月28日單日北部有約達88.1萬平方公里融冰後，於8月14日南部也出現了約達87.2萬平方公里的融冰。融冰高峰期通常在7月中，8月14日格陵蘭有超過一半地區的表面冰層融化，是1979年有衛星觀測以來首見。

專家憂降雨加速融冰

高山降雨需要由大量溫暖潮濕的空氣從低海拔地帶推上去。雨水包含一定熱量，比雪暖得多，加上水份比雪更能吸收日光而非折射，所以降至冰上會令冰面更易化掉，融化成水後流入大海，使海水水位進一步上升。美國哥倫比亞大學蒙特-多爾蒂地球觀測站的冰川學家達斯（Indrani Das）稱：「這（下雨）對冰蓋不是健康現象……這使冰蓋表面更易融掉。」

（加拿大廣播公司）