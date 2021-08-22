澳省政府揭採礦業性罪行嚴重 最少48人涉事被炒

當地最大公司兩年收近百性罪行報告

西澳洲省議會7月宣布針對礦場工作女性性騷擾問題展開調查，報告上周五（20日）初步公布。必和必拓總公司在提交的文件表示，旗下西澳洲省礦場自2019年7月到今年6月收到91宗性罪行報告，包括4宗強姦、1宗強姦不遂和73宗性騷擾等，48人已被解僱，另有些個案在調查中。力拓集團（Rio Tinto）自2020年1月以來，已查明有1宗性侵、29宗性騷擾，另有一宗性侵和14宗性騷擾未完成調查。澳洲第三大礦業公司Fortescue Metals稱去年有11宗性騷擾，今年有20宗。

西部礦業工人聯盟（WMWA）提交的文件則顯示，該工會對西澳洲省425名男女礦業職工做的調查，發現近23%女受訪者在工作期間有被非禮、性侵經歷，36%稱在近12個月內發生。另外，半數女工稱在舉報過程中得不到支持。

澳洲每季均有數千工人到皮爾布拉（Pilbara）一帶的礦場工作，在平房型宿舍生活。礦業女工作證稱，男工公然對女同事評頭品足、觀看色情短片或雜誌，還會偷女同事內褲、企圖闖入女同事宿舍等。有女工表示，不與同事歡好就會在工作上被排擠。

（路透社/BBC）