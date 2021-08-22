塔利班成員挨門搜查 原政府官急逃亡

有居於海外的阿富汗人向路透社稱，他的親人一家16口住在喀布爾，只要聽到塔利班成員敲門或見到路上有車駛過，就嚇得躲進浴室、關掉燈光並摀住小朋友的嘴，鑑於過去幾年已有兩名家庭成員被殺，他們不希望冒險。一名正匿藏的原政府官員稱，日前曾遭塔利班審問，塔利班似乎對其工作和財產瞭如指掌。喀布爾政策研究組織「阿富汗分析師網絡」主管魯蒂希（Thomas Ruttig）稱，這是上門的恐嚇行動，同時反映塔利班已準備好名單。

專家稱屬恐嚇 塔利班官員允調查

奧斯曼（Usman）曾為英軍擔任翻譯，他憶述塔利班來襲時，有人通知他塔利班正逐家逐戶搜查，試圖找出誰曾為北約或原政府工作，他與妻子隨即逃亡，「我知道我會被殺，別無選擇」。他曾獲告知合資格撤離到英國，但處理完文書工作後，上周五卻收到拒絕信，直言「真的很絕望」。

有塔利班官員稱，近日聽說一些針對平民的暴行和犯罪案件，若塔利班成員構成這些法律與秩序問題，將受到調查。另有塔利班官員表示，塔利班二號人物巴拉達爾昨日抵達喀布爾，商討籌組政府，計劃未來數周內準備好新的阿富汗管治模式，並表明新架構不會是西式民主，但「將保護每個人的權利」。

（路透社/BBC）