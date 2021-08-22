原政府伙民兵組反抗軍 塔利班權力未穩

多民族軍閥結盟 盤踞東北部

在原總統加尼逃亡出國和塔利班進佔首都喀布爾後不久，薩利赫（Amrullah Saleh）上周二（17日）宣稱，按照憲法自己是看守總統，並公布與艾哈邁德（Ahmad Massoud）的合照，稱正身處潘傑希爾河谷（Panjshir valley）的某個地點，號召各地向塔利班反擊報復。潘傑希爾河谷是少有塔利班尚未能染指的阿富汗地區，在1990年代是反塔利班主力「北方聯盟」的大本營，後來被塔利班合謀蓋達暗殺的馬蘇德，便是出身自這個塔吉克族聚居地區。塔吉克族是阿富汗第二大民族，在親蘇共產政權倒台到塔利班首次奪權期間，曾掌控阿富汗政府（馬蘇德曾是當年防長）。

薩利赫和艾哈邁德現時除了帶領塔吉克族民兵，據印度傳媒報道，他們獲烏茲別克族（第四大民族）軍閥杜斯塔姆的武裝人員盟友與逃逸至此的哈扎拉族（第三大民族）會合，迎擊主要由全國最大民族普什圖族組成的塔利班。

ISIS諷塔利班非發起真聖戰

馬蘇德之弟瓦里接受內地財新網訪問時聲言，塔利班由很多派別組成，即使在內部也不穩定，喀布爾便有兩派勢力一度發生衝突，又例如以西南部為根據地的某些成員會自稱「真正的塔利班」，「我覺得他們不可能在一起堅持很長時間……20年前，塔利班尚且專注於自己的信仰。但20年後，他們看到的只有自己的利益」。

塔利班還須應付其他「外敵」——他們佔領喀布爾後，不少伊斯蘭極端組織紛紛致賀，但曾在中東建立自稱「哈里發國」的伊斯蘭國卻在喉舌媒體發表文章，質疑塔利班並非進行真正的聖戰，諷刺「新塔利班」只是「裝扮成伊斯蘭」的工具，受美國利用來誤導穆斯林。有分析質疑ISIS是「嫉妒」塔利班的成就，但塔利班和ISIS的不和並非新鮮事，2019年ISIS阿富汗分支「伊斯蘭國呼羅珊省」先後受到塔利班以及美軍聯同阿富汗政府軍的攻擊，此後ISIS一直指控塔利班跟美國合謀狙擊他們。

（路透社/The Tribune/財新網/泰晤士報）