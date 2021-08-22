原政府伙民兵組反抗軍 塔利班權力未穩

【明報專訊】塔利班迅速奪取阿富汗政權，但局勢短期內難言穩定。一方面，以原副總統薩利赫和前北方聯盟領袖馬蘇德之子艾哈邁德為首的塔吉克族、烏茲別克族和哈扎拉族民兵，決心據守東北部反抗塔利班，昨日更宣稱已重奪附近兩個縣和市鎮；另一方面，被懷疑在阿富汗有所發展的另一伊斯蘭極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）則在喉舌媒體諷刺塔利班並非發起真正的「聖戰」，令人揣測雙方關係不和會否增加區內恐襲風險。
多民族軍閥結盟 盤踞東北部
在原總統加尼逃亡出國和塔利班進佔首都喀布爾後不久，薩利赫（Amrullah Saleh）上周二（17日）宣稱，按照憲法自己是看守總統，並公布與艾哈邁德（Ahmad Massoud）的合照，稱正身處潘傑希爾河谷（Panjshir valley）的某個地點，號召各地向塔利班反擊報復。潘傑希爾河谷是少有塔利班尚未能染指的阿富汗地區，在1990年代是反塔利班主力「北方聯盟」的大本營，後來被塔利班合謀蓋達暗殺的馬蘇德，便是出身自這個塔吉克族聚居地區。塔吉克族是阿富汗第二大民族，在親蘇共產政權倒台到塔利班首次奪權期間，曾掌控阿富汗政府（馬蘇德曾是當年防長）。
薩利赫和艾哈邁德現時除了帶領塔吉克族民兵，據印度傳媒報道，他們獲烏茲別克族（第四大民族）軍閥杜斯塔姆的武裝人員盟友與逃逸至此的哈扎拉族（第三大民族）會合，迎擊主要由全國最大民族普什圖族組成的塔利班。
ISIS諷塔利班非發起真聖戰
馬蘇德之弟瓦里接受內地財新網訪問時聲言，塔利班由很多派別組成，即使在內部也不穩定，喀布爾便有兩派勢力一度發生衝突，又例如以西南部為根據地的某些成員會自稱「真正的塔利班」，「我覺得他們不可能在一起堅持很長時間……20年前，塔利班尚且專注於自己的信仰。但20年後，他們看到的只有自己的利益」。
塔利班還須應付其他「外敵」——他們佔領喀布爾後，不少伊斯蘭極端組織紛紛致賀，但曾在中東建立自稱「哈里發國」的伊斯蘭國卻在喉舌媒體發表文章，質疑塔利班並非進行真正的聖戰，諷刺「新塔利班」只是「裝扮成伊斯蘭」的工具，受美國利用來誤導穆斯林。有分析質疑ISIS是「嫉妒」塔利班的成就，但塔利班和ISIS的不和並非新鮮事，2019年ISIS阿富汗分支「伊斯蘭國呼羅珊省」先後受到塔利班以及美軍聯同阿富汗政府軍的攻擊，此後ISIS一直指控塔利班跟美國合謀狙擊他們。
（路透社/The Tribune/財新網/泰晤士報）
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