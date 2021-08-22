喀布爾機場路阻 美首派直升機接國民 美籲當地國民未收指示勿自行前往

隨着報道稱塔利班在機場外妨礙平民前往，有歐洲部隊上周初已開始越過塔利班防線進行營救，拜登政府亦面對將行動擴大到機場以外的壓力，但拜登上周五仍稱「擴大防線」或導致「意外後果」，又稱美國已跟塔利班達成協議，聲稱未有迹象表明美國人無法抵達機場。他堅稱行動已有重大進展，重申會接走所有美國人，並對曾協助美國的阿富汗人有「同等承諾」，但稱撤離行動危險，無法保證不會有損失風險。

共接走169人 拜登誓言一個不漏

不過，美國國防部發言人同日稍後證實，美軍之前一天已派出3架直升機，到距喀布爾機場僅200米的巴倫酒店（Hotel Baron），接載169名美國人到機場，他們原本打算走路，但入口有大批人群聚集，沒信心能穿越人群走進機場，所以當地指揮官決定派直升機將他們接走。

政治新聞網站Politico報道，防長奧斯汀上周五向國會議員匯報時，承認有民眾遭塔利班騷擾甚至毆打，包括美國人，已向塔利班領袖表明不可接受。而由於情况惡化，美國政府昨日向當地國民發出警告，稱由於機場閘外有「潛在安全威脅」，呼籲他們避免前往機場或到機場閘外，除非收到美國政府代表指示。

官員稱近萬名撤離者滯機場

有美國官員透露，機場內等候撤離的群眾增至近萬人，導致食水和其他必需品供應緊張。在機場外，許多民眾擠在牆邊，其中上周四有美軍越過鐵絲網，接過民眾舉起的一名嬰兒。國防部其後稱該嬰兒感到不適，接受治療後已被送回父親身邊。《紐約時報》形容，美軍控制的機場北側上周五較為混亂，有受美國訓練的阿富汗特種部隊將人群推開並對空鳴槍，東邊則有數百名阿富汗人試圖進入英國控制的區域時與英軍碰撞。

迄今已接收8000名美國撤離者的卡塔爾空軍基地同樣緊張，由於基地爆滿，撤離行動上周五一度暫停約6小時。撤離者抵達基地後須在飛機庫等待，忍受高溫等沙漠環境。有國防部高級官員表示，軍方需加緊運送糧食和水等物資到當地。有官員描述基地出現人滿為患，面對廁所不足和垃圾累積等衛生問題，質疑國務院處理過程緩慢。國務院發言人則指截至本月初，每周處理的簽證達800多個，較今年初增加8倍。

國務院：11國同意暫時接收撤離者

美國國務院亦宣布有11國同意暫時接收撤離者，遍佈歐洲、中東及中亞，包括德國和英國，大部分航班會先從喀布爾到卡塔爾，再轉飛這些國家。Politico報道，國務卿布林肯上周五向國會議員匯報時，提到加拿大等10多國亦表明願意暫時安置撤離者。

有歐洲領袖對美軍撤出阿富汗的安排提出質疑。北約秘書長斯托爾滕貝格上周五則稱，成員國需就阿富汗任務檢討，打算對北約的參與展開徹底評估，又稱當下難題並非飛機數量，而是要確保民眾能抵達並進入機場，「填滿飛機座位」。

（紐約時報/華盛頓郵報/BBC/路透社）