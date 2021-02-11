UNICEF報告：全球近半兒童活於氣候「極高風險」

10億兒童暴露極高空氣污染

在瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）罷課行動引起全球關注氣候危機的三周年，聯合國兒童基金會這份《氣候危機就是兒童權利危機》報告指出，在全球22億兒童之中，近一半約10億孩子生活於「極高風險」國家，備受多重氣候和環境問題衝擊，取得清潔空氣、食物、安全用水，乃至教育、住房、免受剝削和生存等權利皆受損。

高排放量10國 僅印度屬「極高風險」

報告提出「兒童氣候風險指數」（CCRI），從兒童的角度對氣候風險作全面分析，包括4億兒童高度暴露於風暴威脅中、8.2億兒童高度暴露在熱浪威脅中、10億兒童高度暴露於極高水平的空氣污染等，惟他們身處的不是溫室氣體高排放國家，卻蒙受溫室氣體衍生的氣候危機衝擊。乍得、中非、尼日利亞和菲律賓等33個「極高風險」國家的二氧化碳總排放量，僅佔全球的9%。高排放量10國佔全球總排放量的近七成，但當中僅印度被評為「極高風險」。

報告說，兒童比成人更需要糧水，抵禦極端氣候事故、承受溫差變化與有毒化學物質、疾病等影響的能力亦較弱，「沒有孩子該為全球氣溫升高負責，他們卻付上最高代價」。報告敦促各國優先採取保護兒童的行動，把兒童納入氣候政策的考慮，緊急減排控制升溫不超過1.5℃的範圍等。

（UNICEF）