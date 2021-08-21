科學家質疑打新冠加強針作用 倡先廣泛接種疫苗

當局以BioNTech-輝瑞和莫德納疫苗的數據顯示，其預防輕微或中等症狀感染的有效率在接種6個月後下降為由，宣布讓民眾打加強劑。美國醫務總監默西（Vivek Murthy）解釋，這或是因為免疫力減弱和Delta變種病毒較強，擔心按這個模式發展，未來數月疫苗對預防重症、住院和死亡的有效率亦會下跌有關。在美國廣播公司（ABC）周四播出的訪問，78歲的總統拜登稱他和妻子將接種加強劑。

惟美國食品及藥物管理局（FDA）前首席科學家古德曼（Jesse Goodman）指，疫苗最重要的作用是預防重症、住院和死亡，現有數據對這方面尚無定論。美國傳染病學會候任主席麥奎林（Dan McQuillen）亦認為，比起加強劑，更應將焦點放在完全未接種疫苗的人。流行病學家韋斯富斯（Isaac Weisfuse）就指，就算美國和西歐國家提供加強劑，其他地方仍可能出現更危險的變種病毒，因此應先為各地民眾接種疫苗。

（路透社）