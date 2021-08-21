大馬原副首相坐正 巫統時隔3年回朝

支持議員人數僅過半 政權難言穩

國家王宮昨日發聲明稱，國家元首期望任命新首相能立即結束政治危機，所有議員可團結一致。依斯邁（Ismail Sabri Yaakob）將成為自2018年大選以來第3位大馬首相，亦是同年大選後下台的巫統重新贏回首相職位。依斯邁在宣誓就職後如何協調執政聯盟內多個政黨，整合內閣名單並通過下議院的信任投票，將是他首項挑戰。《星洲日報》指，相信依斯邁下周會公布內閣名單，讓新政府盡快執行抗疫等工作。

依斯邁此後執政穩定性受到關注。他的支持仍是來自慕尤丁政府「基本盤」；前首相慕尤丁因執政聯盟內訌致他失去國會大多數支持而下台，路透社指依斯邁獲幾乎同一批人支持，令人關注他領導的政府不穩定。馬來西亞科學大學政治學者西華慕魯甘（Sivamurugan Pandian）指：「在獲得些微大多數支持下，依斯邁要確保他不會面對那些對相位虎視眈眈之人的謀反。」

學者憂貪污問題將惡化

另一方面，巫統黨員包括主席阿末扎希和前首相納吉布都被指控涉貪，後者去年就主權基金「一馬發展公司」（ 1MDB ）洗錢案被判濫權洗錢等罪成。研究機構凱投宏觀（Capital Economics）經濟學者霍姆斯（Alex Holmes）指，貪污問題會在巫統領導下惡化，政府亦不像以往多年來般穩定：「讓未作改革的巫統重回權力中心，對未來而言不是好兆頭。」

61歲的依斯邁去年3月獲委任為慕尤丁政府的國防部長，新冠疫情期間主管大馬的防疫措施，到今年7月再獲委任為副首相並兼防長。巫統在2018年大選失利後，依斯邁擔任巫統副主席至今，大馬傳媒指他是歷來首位非政黨黨魁身分的首相。

（星洲日報/路透社/中新社）