默克爾告別式訪俄 商天然氣過境續約、放異見領袖

普京送鮮花 稱不但是道別亦是重要訪問

默克爾昨日在克里姆林宮見到普京時，獲對方送上一束鮮花。普京表示希望這不但是「道別」，還是「重要」的一趟訪問。雙方洽談了將於2024年到期的俄烏天然氣過境協議續約問題，默克爾亦促請俄國釋放俄羅斯異見領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）。周五適逢納瓦爾尼遭毒害一周年。他去年獲送往德國柏林就醫，但今年1月返國即被捕兼判監。默克爾曾公開抨擊克宮下毒及呼籲放人，因而構成德俄關係「沉重包袱」。峰會議題還料包括塔利班接管阿富汗、白俄羅斯獨裁政權在俄羅斯支持下鎮壓反政府示威。

普京又透露，預計將於8月23日完工的俄羅斯牽頭項目「北溪2號」天然氣管道，現時只剩下15公里未鋪設。

67歲的默克爾生於共產東德，68歲的普京當特務年代亦曾被派駐東德，所以兩人皆懂對方母語。不過，德俄對敘利亞與烏克蘭的衝突等問題立場迥異，雙方亦不時擦出火花。默克爾外訪前與普京作視像交談時表示，兩國縱存「極大分歧」，但仍應該對話：「即使存在極大分歧，我們互相溝通，（德俄）理當繼續那樣。」

默克爾將於9月26日大選後結束近16年執政。她下場卸任前告別外訪將是周日到基輔。她還預定下周六往訪以色列。

（德國之聲/法新社/路透社）