美使館上月發電報 警告撤軍後喀布爾恐閃電失守

總統拜登7月8日仍強調，阿富汗政府軍人數眾多，經美國訓練並有空軍等現代裝備，估計塔利班控制整個國家的可能性「極微」，但他周一承認事態發展比預期快。美軍參謀長聯席會議主席米利周三亦稱，事前「沒看到迹象顯示阿富汗政府軍和政府會在11天內崩潰」。

不過，這份在7月13日透過國務院的「異議渠道」傳送給布林肯和政策規劃主管艾哈邁德（Salman Ahmed）的電報顯示，華府高層早已收到相關情報。電報警告，塔利班正迅速攻城掠地，政府軍逐漸瓦解，喀布爾或在8月底美軍原定完成撤離工作的期限不久後失守，促加快撤離行動。電報提出多項建議，包括盡快開始為曾替美國工作的翻譯員和大使館本地職員等合資格取得特殊移民簽證的阿富汗人，以及可參與其他美國難民計劃的人提前登記和收集個人資料，並應在8月1日前開始派機撤離。

促加快撤離行動 獲國務卿接納

消息人士稱，布林肯不久後接納電報意見，當時已在制定應變計劃。電報發出翌日，白宮宣布啟動「盟友避難行動」，支援合資格取得特殊簽證的人撤離。不過，首班機要到7月30日才抵達美國，而撤離行動到上周才踏入高峰。報道稱，華府之後採取的其他幾項行動與電報建議一致，甚至更加激進。惟截至上周末，1.8萬名申請特殊簽證的阿富汗人及家屬仍身處阿富汗，約一半人在喀布爾以外地區。

（華爾街日報）