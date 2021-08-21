德國之聲編輯遭搜捕 親人一死一傷

儘管塔利班發言人穆賈希德周二稱，只要傳媒不牴觸伊斯蘭或該國的價值觀，就可繼續自由、獨立地採訪。不過這一個月的傳媒景况，顯示在該國工作的記者境况堪虞。德國之聲周四表示，塔利班武裝分子周三搜捕一名現已逃亡到德國的德國之聲記者兼編輯。過程中，他們槍殺了該名記者的一個近親，另一名親人重傷。聲明沒有披露該編輯的身分或事故緣由。德國之聲台長林堡（Peter Limbourg）昨強烈譴責這宗殺人案，稱此證明塔利班現已有組織地搜捕喀布爾及各省記者，阿富汗傳媒工作者及其家人面對「莫大危險」。有當地私人電視台和電台記者被擄走或殺害。

美國保護記者委員會（CPJ）周三稱，塔利班至少搗入4名記者的家裏。德國記者協會稱在阿富汗為西方傳媒工作的特約記者正被追捕，呼籲德國政府採取行動。美國《華盛頓郵報》、《紐約時報》和《華爾街日報》周一更聯合函請總統拜登協助那些曾為美國傳媒機構辦事的阿富汗記者及其家屬離開。

國營電視台記者遭搶攝影機毆打

採訪工作亦受影響。國營阿富汗廣播電視公司（RTA）主播納薩里（Sahar Nasari）和同事周四在喀布爾採訪被塔利班搶攝影機和毆打。至少兩名記者在採訪反塔利班示威而遭塔利班成員毆打。《洛杉磯時報》等兩名攝記同日亦被打，其一被短暫拘留。

女性新聞從業員尤其感受壓力。美國有線新聞網絡女記者沃德（Clarissa Ward）改穿罩袍做採訪。

紐時員工靠卡塔爾協助離開

為安全起見，不少西方傳媒正設法撤走駐阿富汗的記者和員工。《紐約時報》稱其65名職員及其家屬共128人靠卡塔爾協助離開阿富汗。《華郵》與《華爾街日報》亦有部分職員撤出。

（法新社/路透社）