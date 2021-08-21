報告：塔利班加緊搜捕前政府人員 防秋後算帳 社交平台推保護阿富汗民眾帳號措施

「塔利班以目標人士親屬安危作要脅」

塔利班發言人穆賈希德周二（17日）在記者會上曾表示，他們不希望內外樹敵，承諾不會報復，並赦免所有曾與該組織作戰的人。然而，由RHIPTO挪威全球分析中心為聯合國準備的4頁保安評估報告指出，塔利班正搜捕與前政府有聯繫的人，若未能找到目標人物，就會針對或拘捕他們的家人，並據他們對伊斯蘭教法的詮釋懲罰目標人士的家人。報告提到，在軍警和調查單位擔任核心職位人士尤其面對風險。

報告提到一封聲稱由「阿富汗伊斯蘭酋長國」軍事委員會寫給一名男子的信，後者本周較早時已被拘留，就他在前政府擔任反恐官員一事被盤問。信件指對方因職責之故曾到英國，顯示與英美關係良好，又威脅若他不向委員會自首，他的家人就面臨伊斯蘭教法處罰。

路透社另引述有前政府保安部隊高級成員指，塔利班取得機密國安文件，正借此拘捕前政府的情報和保安官員。《紐約時報》亦報道指塔利班仍有拘捕、充公財產行動，更有報復式殺戮的零星報道。

fb禁朋友清單檢視阿富汗用戶 Twitter稱可關閉面臨威脅帳號

塔利班正設法找出目標人士下落之際，社交平台亦採取措施保護阿富汗人免受塔利班針對，如Facebook（fb）已暫時禁止人們在朋友清單檢視或搜索阿富汗用戶帳號。Twitter亦指用戶若未能使用或其帳號有令他們面臨安全威脅的內容，Twitter可暫時關閉帳戶，他們亦可刪除帳號。

塔利班控制喀布爾後觸發大批阿富汗人到到喀布爾國際機場，尋求登上外國飛機離國。美國國防部周四（19日）指至今已在機場接走約7000名美國人及阿富汗人，國務院稱仍有6000名已辦妥程序人士等候登機。有北約官員昨日稱塔利班奪取喀布爾後，已有逾1.8萬人從當地撤離，承諾會加緊撤離行動。

《紐時》稱有報道指一些非美國的撤離飛機上有大量空位，顯示人們前往機場的途中或遇阻礙，亦有指塔利班人員拒絕持恰當文件的人入機場，並從人群中找出前政府人員拘留。《衛報》亦指塔利班封鎖機場入口，只讓少數人通過，並毆打和射擊其他想通過的人。塔利班否認阻止手持有效護照和機票人士到機場，有指揮官聲稱限制人們入機場，是為協助國際撤離工作，避免周一的混亂情况再出現。

歐部隊開入市中心救人 美堅持守機場

外國政府開始安排部隊進入喀布爾市區營救公民，法國警察隊上周四已到外國使館所在的綠區，營救藏身法國使館的法國公民和阿富汗人到機場。《華盛頓郵報》稱有指英國傘兵亦走出喀布爾機場，營救英國公民和當地盟友，但美軍則堅持只留在機場範圍內。

塔利班上台後正尋求國際社會承認，聯合國秘書長古特雷斯周四表示，這種渴求是聯合國要塔利班建立具包容的政府、尊重人權的唯一籌碼。他呼籲國際社會及安理會成員國團結一致地利用這籌碼，稱站在同一陣線跟塔利班談判。

（紐約時報/BBC/路透社/中央社/衛報）