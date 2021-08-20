「抗疫典範」確診復飈 以色列收緊防疫措施

3歲起須「綠色通行證」陰性證明

以色列政府周日宣布電子「綠色通行證」措施延伸適用於年滿3歲至11歲的孩童，周三起生效。相關人士若要出入食肆、酒店、文娛康體活動場所、宗教敬拜場所等，須像年滿12歲人士作出健康證明。惟除了5歲以上孩童被判斷存在顯著感染新冠病毒風險時需要接種疫苗，其他12歲以下孩童未許接種，他們可接受政府無限次資助的病毒檢測。

以色列全國930萬人口，凡滿12歲俱合資格接種疫苗。迄周三，已有58%人接種了兩劑BioNTech-輝瑞新冠疫苗（BioNTech疫苗）。完全未接種的合資格者約佔11%人口。該國今春起見病例逐減，決心重啟經濟，放寬旅行禁令兼取消了其他限制。

自7月初，最先在印度發現的Delta變種株傳入，個案續增，周三單日新個案達7870。周二達8646宗，是以色列半年來單日確診新高。《科學》雜誌報道，迄8月15日514名以色列留醫新冠病人，有59%已完成接種。

英研究：BNT效力消退較牛津疫苗快

那些已接種者之中，滿60歲者佔87%。以國上月底批准注射加強劑，合資格者由滿60歲下降至滿50歲，有近117萬人注射了第三劑。

以國四大醫療服務供應者之一的馬加比醫療保健服務周三發表初步研究報告，年逾60歲人士倘接種加強劑，最少一周後的感染風險可減86%，感染而罹患重症風險降92%。近15萬名打了3針疫苗最少7天的滿60歲人士，約有37人的病毒檢測呈陽性，即0.02%。研究負責人說這再次證明第三針有效，能抵禦Delta變種株。

另外，英國牛津大學周四發表的研究報告指出，BioNTech疫苗效用消退得快過牛津-阿斯利康疫苗（牛津疫苗）。接種完兩劑BioNTech疫苗或牛津疫苗後兩周，其預防感染的效用各為85%和68%，但打完第二針後90天，分別各退減至75%和61%。

（路透社/以色列時報/紐約時報）

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