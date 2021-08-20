古巴收緊社交網 禁損「國家聲譽」被轟如《1984》

古巴刊憲實施針對網絡空間的《第35號法令》，禁止的內容包括「傳播不實資訊、冒犯信息或影響國家聲譽的誹謗」、「煽動動員或其他擾亂公共秩序的行為」等，並提供渠道讓民眾舉報違規行為，企圖顛覆憲政秩序的人將被視為網絡恐怖分子。法令列出每種違規行為的嚴重程度，但沒說明罰則。最高領導人迪亞斯—卡內爾稱，法令是「對抗不實資訊和網絡謊言」。

美國務院：不應懲罰說真相者

古巴上月爆發近30年來最大型反政府示威，社交媒體是示威者動員的途徑之一，迪亞斯—卡內爾歸咎是美國支持的反革命分子發起網上行動。古巴2018年底才開放手機網絡功能，facebook和WhatsApp等平台自此成民眾分享不滿甚至動員的途徑。

國際特赦美洲主任格瓦拉—羅薩斯（Erika Guevara-Rosas）批評，古巴正將「數碼打壓正式化」，又指古巴壟斷網絡服務，上月示威期間及之後已限制網絡服務。新法令亦明確要求國家電信商與當局協調，暫停向違規用戶提供服務。美國國務院稱古巴不應「懲罰說真相的人」。

（路透社）