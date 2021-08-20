8‧31死線可改 拜登：美軍留至撤走所有美國人

稱撤軍後混亂不可避免

拜登近日被狠批撤軍處理不當引發混亂。他接受美國廣播公司（ABC）的節目訪問說：「假如尚有美國公民，我們將逗留直至把他們全部接走。」主持續問：「意即美軍或會於8月31日之後在那兒？」拜登答：「美國人該理解我們將設法於8月31日前辦完。不然，我們將視誰人還留下再決定。」他承諾會接走「應該離開的每一個人」。

目前滯留阿富汗的美國人約有1萬至1.5萬人，阿富汗盟友及其家屬則有5萬至6.5萬人。

美國國防部長奧斯汀周三表示，目前的撤離人數「距預期很遠」，他承認美軍現時沒有能力把撤離行動擴大至喀布爾機場以外範圍，將更多想要離開的人接走，但表示會繼續盡一切辦法拓展通道，讓這些人能到機場。白宮官員透露，拜登和副總統賀錦麗、國家安全顧問小組周三商討加快撤走美國人和難民的方法。一名美國外交高官同日稱，美國期望塔利班容許希望出國的阿富汗人安然離開。

拜登又表示，美國的情報評估無預視到塔利班會如此迅速推進、阿富汗軍會兵敗如山倒，導致美國要趕急撤走僑民和曾幫過美軍的阿富汗人。

阿富汗青年國腳爬軍機墮亡

另外，周三（18日）一個有關阿富汗國家足球隊的facebook專頁貼文，稱周一（16日）一架美軍C-17軍機從喀布爾離開時，有數人於半空從軍機墜下身亡，其中一人是阿富汗國家青年足球隊19歲成員安瓦里（Zaki Anwari）。體育運動總局周四確認有關消息。

（路透社/彭博社）