治國兩大挑戰：國際孤立下財困 內亂未靖

546億外儲被美凍結 IMF扣金援

原為阿富汗央行行長的艾哈邁迪（Ajmal Ahmady）周日逃離喀布爾，他說央行約有90億美元外匯儲備，其中70億美元（約546億港元）放在美國聯儲局，其餘在瑞士巴塞爾的國際結算銀行等海外帳戶。美國官員稱，拜登政府已阻止塔利班取得阿富汗央行在美國銀行的儲備。艾哈邁迪警告，阿富汗正面臨極迫切的財政前景，恐觸發更多人離國。

阿富汗去年本地生產總值（GDP）為198億美元（約1544億港元），近43%是援助資金流。主要資助國都對塔利班政權保持警惕，如德國已叫停發展援助，柏林原定今年向阿富汗提供4.3億歐元援助。加拿大和英國表明未有計劃承認塔利班政權，俄羅斯、中國和土耳其雖向塔利班示好，但會否承認其政權或提供援助仍是未知之數。聯合國安理會制裁委員會去年5月的報告指出，塔利班大部分收入來自犯罪活動，包括種植罌粟、販毒、敲詐企業和綁架等，估計每年收入為3億至15億美元。這個數目恐不足以管治國家，尤其阿富汗經濟受疫情重創，塔利班發言人周二便稱已跟多國對話，盼他們支援阿富汗經濟。

前副總統稱正集反抗勢力

阿富汗是全球最貧窮的國家之一，九成民眾活在貧窮線下，但美軍及地質學家於2010年發現，當地擁有價值近1萬億美元（約7.8萬億港元）礦產，包括金、鐵、銅、鋰及稀土等。不過阿富汗長期局勢不穩、缺乏基建、嚴重乾旱等問題，一直阻礙這些礦產的開發。塔利班重新執政後，可動用其權力開發礦藏，但目前還要面對國內安全和民生等問題，要從武裝組織蛻變為國家政府，估計有漫漫長路要走。

除了財源枯竭，地方抵抗阻力亦陸續浮面。昨日是阿富汗國慶，部分城市有民眾到街頭揮舞原有「阿富汗伊斯蘭共和國」國旗，路透社稱，阿薩達巴德（Asadabad）有數人死亡。前政府的第一副總統薩利赫（Amrullah Saleh）周三自稱「臨時總統」，呼籲大家反抗，有報道稱他跟從政的已故知名反塔利班指揮官之子馬蘇德（Ahmad Massoud）合作，後者投書《華盛頓郵報》，稱正集結反塔利班武裝力量，包括一些前正規軍和特種部隊成員，促「西方朋友」支持。

（金融時報/CNN/華盛頓郵報）