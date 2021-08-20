塔利班：不行民主制 宗教學者定女權 定名「阿富汗伊斯蘭酋長國」 擬設管治委員會

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）昨在Twitter宣布成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」，稱周四是阿富汗自1919年8月19日脫離英國統治的102周年。塔利班1990年代首次上台時，國名亦是「阿富汗伊斯蘭酋長國」。

沒民主基礎 奉行伊斯蘭律法體制

塔利班高層成員哈希米（Waheedullah Hashimi）接受路透社訪問時，表明不會奉行民主體制，因為這在阿富汗並沒有基礎，塔利班政府將是奉行伊斯蘭律法的伊斯蘭政府。哈希米說：「我們不會討論在阿富汗應採用何種政治制度，因為這很清楚。這是伊斯蘭教法體制，就是這樣。」哈希米稱，將設有管治委員會處理國家日常運作，精神領袖阿洪扎達（Haibatullah Akhundzada）會繼續成為最高領導人。塔利班被推翻前創辦人奧馬爾亦在背後擔當最高領袖，日常運作亦由委員會負責。

獲外國部隊飛機 招前朝機師

塔利班2號人物巴拉達爾（Abdul Ghani Baradar）被視為新總統熱門人選。哈希米稱將有高層擔任「總統」一職，但可以是阿洪扎達3名副手其中一人。這3名副手除了巴拉達爾，還有塔利班創辦人奧馬爾之子雅各布（Mawlavi Yaqoob）和塔利班分支「哈卡尼網絡」領袖哈卡尼（Sirajuddin Haqqani）。

哈希米表示，塔利班會成立新軍隊，當中包括塔利班成員和舊政府士兵，而因外國部隊撤走而獲得的直升機和飛機，由於塔利班缺乏機師，會招攬舊政府機師加入。

對於外界關注的阿富汗婦權問題，哈希米表示「烏理瑪」（Ulema，伊斯蘭教學者）會決定女生能否上學，「他們會決定她們應否戴頭巾、罩袍，或是面紗加長袍，或是不需要。這取決他們的決定」。發言人穆賈希德周二曾強調，塔利班將建立一個包容的政府，在「伊斯蘭教法框架」下允許女性工作和學習。

外國政府面臨是否承認塔利班為合法政權的抉擇，其管治制度或成影響因素之一。加拿大總理杜魯多斥塔利班是「公認的恐怖組織」、歐盟外交事務及安全政策高級代表博雷利表示塔利班打勝仗，「不得不與他們會談」。中國外長王毅周三與土耳其外長恰武什奧盧通電話，稱阿富汗下一步何去何從，取決於塔利班政策走向，強調塔利班須與恐怖主義勢力徹底切割，打擊「東突厥斯坦伊斯蘭運動」等國際恐怖主義組織。王毅同日亦與巴基斯坦外長通電話，稱阿富汗局勢突變顯示「民主改造」不切實際。

前總統「露面」 否認捲款逃

此外，在首都陷落前離國的阿富汗總統加尼現在身處阿聯酋，他周三透過錄影片段首度現身，重申他為避免流血發生才離國，又否認攜巨款出逃。他稱正「洽談」重返阿富汗，又表示支持前總統卡爾扎伊與民族和解高級委員會主席阿卜杜拉周三與塔利班的會談。

（路透社/BBC/中新社）