打針後感染佔1/5 美國6州響警號

《紐時》分析加州、科羅拉多、麻省、俄勒岡、猶他、佛蒙特和弗吉尼亞7個疫情數據最詳細州份的資料，指除弗吉尼亞之外6個州份最近數周的新病例中，有18%至28%屬「突破性感染」。報道又指這些州份的突破性感染住院病例，佔新冠病毒肺炎相關住院12%至24%，相關死亡人數較少，但亦明顯較疾病控制及預防中心（CDC）估計的0.5%高。

專家：疫苗減重症死亡風險

不過，專家認為不能否定疫苗能挽救性命。加州大學洛杉磯分校的流行病學家里莫因（Anne Rimoin）稱，若突破性感染變得常見：「將證明疫苗是如何有效地發揮作用，它們可能避免住院和死亡，正正是我們希望疫苗能做到的事。」

全美確診病例因Delta病毒株急增，《紐時》指過去一周美國每日平均新增近14萬宗病例，較兩周前增加52%；死亡人數亦大增87%到平均每日696宗。CDC上月建議在確診病例多的地區，民眾不論有否接種疫苗，都應在室內戴口罩，芝加哥市和新墨西哥州政府周二（17日）宣布周五起執行室內戴口罩規定。首都華盛頓、三藩市、夏威夷等已實施室內戴口罩要求。

部分地方恢復室內口罩令

在新冠確診、住院及死亡人數持續上升的得州，已完成接種的州長阿博特（Greg Abbott）周二確診，沒出現症狀，情况良好。該州死亡個案兩周升2倍，衛生部發言人周一向全國廣播公司表示，他們在本月初已要求聯邦政府提供5輛「貯屍貨車」以備不時之需。

另外，美國衛生部周三（18日）宣布計劃在9月20日起，為所有最少8個月前完成接種新冠疫苗的美國人提供第3針加強劑。加強劑最先主要安排予醫護人員、療養院院友和長者接種，他們均是去年底至今年初最早接種疫苗的群體。

（華盛頓郵報/紐約時報/衛報/法新社）

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