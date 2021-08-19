加州州長位危 民主黨憂波及明年中期選

紐森下月面臨罷免投票

科莫（Andrew Cuomo）和紐森（Gavin Newsom）一年前都被視為有力競逐總統的民主黨人馬，但前者因性騷擾指控面臨彈劾，已經辭職。至於後者，則要面對9月14日舉行的州長罷免投票。罷免紐森聯署由3個特朗普支持者組織發起，並取得超過170萬個認證簽名，超過約149萬人的門檻。罷免投票會問兩條問題，第一條是州長應否被罷免，第二條是誰應該繼任，如果第一條取得過半票，紐森就要下台，而第二條得票最多者就會當選新州長。今次選票名單上有46人挑戰紐森。

哥倫比亞廣播公司一項最新民調顯示，54%登記選民反對罷免紐森，46%支持。然而，在預計會投票者當中，只有52%人反對紐森落台，支持者則有48%，特別是那些在2020年投票給特朗普的人，較多表明自己「很有意願」參與今次罷免投票，對紐森不利。

民調：特朗普支持者投票意欲高

美國政治網站Politico稱，有部分民主黨人擔心今次選舉將在新澤西和弗吉尼亞等造成漣漪效應，這兩州州長目前均是民主黨人，同樣於11月2日舉行州長選舉，被視為明年中期選舉的風向標。

紐森將今次投票塑造成影響全國的重要一戰。他周一在聖何塞舉行造勢大會時說：「不要有任何一刻以為這與2022年（中期選舉）和（民主黨）可否控制眾議院無關。這後果可以很嚴重。」他表示，總統拜登和副總統賀錦麗正研究如何更改活動日程，以加入拉票。

（Politico/CNN/紐約時報）