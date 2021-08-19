撤軍受質疑 拜登支持率挫7個百分點

路透社和益普索（Ipsos）周一（16日）發布約1000人參與的網上民調，顯示僅46%美國成年人認同拜登任內的表現，較上周五同類調查的53%下跌7個百分點。同日由益普索所做、網上調查1000人的另一項民調發現，只有44%美國人認同拜登在阿富汗的撤軍和外交決策，較前總統特朗普和奧巴馬獲得的51%低，甚至比發起阿富汗戰爭的小布殊獲得的47%認同率還低。調查亦顯示民眾的矛盾心態，68%受訪者認為無論美軍何時撤走，這場美國歷來參與最長的戰爭都將慘淡收場，61%民眾希望美國按時間表（政府早前的說法是本月底前）撤走所有部隊。不過，大部分民主共和兩黨選民都認為，阿富汗政府閃電落台，顯示美國應該離開。

紐時：拜登無視阿政府速倒台情報

此外，《紐約時報》取得的多份機密評估報告顯示，直至上月美國情報機構已對阿富汗政府倒台感到愈來愈悲觀，亦警告阿軍將很快潰敗，但拜登直到7月8日，仍公開表示阿富汗政府不會很快倒台。《華爾街日報》引述數名高官稱，拜登就如期撤軍的決定向其政策顧問團隊表示，他眼中的阿富汗政府腐敗無能，將美國數以十億美元計的援助付諸東流，美國只是一直為其「吊命」，他希望將美國政策焦點移往更迫切的問題上，例如與中國競爭和國內基建和新冠疫情。《華爾街日報》又報道，美國上周及時阻止一筆本來運給阿富汗政府的巨額現金。

（路透社/紐約時報/華爾街日報）