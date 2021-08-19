西方混亂撤離 喀布爾機場人踩人17傷

塔利班周日進佔首都喀布爾後加緊控制，在前往機場的通道設立多個檢查站，有報道指部分人經過時遭鞭打和毆打，甚至被阻止繼續前進。美國白宮國家安全顧問蘇利文指，塔利班稱會提供安全通道讓平民前往機場，美方會要求他們兌現承諾。荷蘭外長則指周二的疏散情况混亂，有美軍人員拒讓阿富汗人進入機場，以致他們無法離開。

德軍機載7人 荷蘭人不獲放行

喀布爾機場周二恢復軍民航班，多國繼續撤走人員，但部分班機只有小量乘客，如一架可載逾100人的德國A400M運輸機周二起飛時只有7人。荷蘭外長卡格（Sigrid Kaag）形容機場外情况混亂，該國需撤走1000名使館職員和翻譯員等，但一架由荷蘭及其他北歐國家共同營運的軍機周二起飛時，機上卻未接載任何前往荷蘭的人。她提到即使阿富汗人有所需證件，守衛機場的美軍仍拒讓他們進入登機口，而每班機只能在喀布爾地面停留約半小時，她盼美方能延長停機時間。一名男子向荷蘭新聞台NOS稱，他多次表明自己是荷蘭人並出示護照，卻未獲美軍放行。

料仍有1.5萬美公民滯留

白宮周二表示，當日有13班美國航班接載1100人離開，累計已從阿富汗撤走3200人，未來幾天的目標是每天載9000人離境。有參議員助手稱，華府高級官員周二向參議院作閉門簡報時透露，估計仍有1萬至1.5萬名美國公民身處阿富汗。

（華爾街日報/衛報/路透社）