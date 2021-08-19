塔利班3承諾未釋疑 民間現示威 東部大城3死逾10傷 首都民眾續湧機場

塔利班1990年代末執政時對伊斯蘭教法有嚴格解讀，包括禁止女性工作，女童不可上學等。穆賈希德（Zabihullah Mujahid）周二強調今次塔利班上台將很不同，在伊斯蘭教法框架下允許女性工作和學習。另一發言人沙欣（Suhail Shaheen）同日接受英國傳媒訪問亦表示，將不會強制女性穿著覆蓋頭至全身的罩袍，女性亦可接受小學至大學教育。不過許多阿富汗人對塔利班的承諾持懷疑態度，爭取阿富汗人權及婦權的23歲女教師桑蒂雷（Pashtana Durrani）向路透社說：「若他們限制課程，我將上載更多書到網上圖書館；若他們限制上網，我將把書帶回家；若他們限制教師，我將開設地下學校」。

馬拉拉憂阿富汗婦權

諾貝爾和平獎得主馬拉拉（Malala Yousafzai）周二也在《紐時》發表題為《我擔憂我的阿富汗姊妹》的文章。現生活在英國的她寫道，「阿富汗女孩和年輕婦女再次面臨我過去的處境——她們因想到可能永遠不被允許再看到教室或拿起書本而感到絕望」。馬拉拉又質疑塔利班尊重婦權的承諾，「鑑於塔利班暴力壓制婦權的歷史，阿富汗婦女的恐懼是真實的」。

婦女少上街 罩袍銷量升

目前不少阿富汗婦女仍憂慮塔利班昔日打壓婦權的制度重臨，美國有線新聞網絡（CNN）周二報道，與前幾天相比，喀布爾街上的女性少了許多，就算有婦女上街，也穿得較以往保守，臉上經常蒙着面紗或穿上罩袍，罩袍的銷量和價格都上升。一些婦女認為，考驗塔利班平權的的承諾，其中一個標準是他們會否給予女性政治和決策的工作。

阿富汗最少3個城市昨日爆發反塔利班示威。其中在東部大城賈拉拉巴德（Jalalabad），有居民嘗試在市內一個廣場懸掛原阿富汗國旗以取代塔利班旗，有居民稱塔利班人員向示威者開槍，造成最少3人死逾10人傷。另外兩城市亦有示威者揮舞阿富汗國旗。

塔利班周二表示，將建立一個包容的伊斯蘭政府。流亡海外的塔利班第二號人物巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）與多名高層，周二從卡塔爾抵達阿富汗南部城市坎大哈，是他10多年後首次回國，預計將着手籌組新政府。塔利班稱，包括穆塔基（Amir Khan Muttaqi）在內多名塔利班領導人，正與曾是敵人例如前總統卡爾扎伊（Hamid Karzai）就成立新政府談判。另外，阿聯酋外交部昨證實，周日變天後流亡的阿富汗總統加尼和家人正身處該國。

前總統加尼身處阿聯酋

英國國防參謀長卡特（Nick Carter）昨表示，世界應給塔利班空間組建新政府，「它可能跟人們記憶中的1990年代的那個塔利班有所不同」，如果給他們足夠空間的話，「這個塔利班可能會更加理智」。不過英國首相約翰遜昨警告，各國不要過早承認塔利班政權，並表示英國會根據塔利班行動而非其言論、它對待恐怖主義、罪案和毒品的態度，以及女孩受教育的權利等，來判斷這個政權。

（CNN/紐約時報/路透社）