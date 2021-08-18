塔利班頒特赦允女性工作 學者：民心不滿貪腐助奪權

喀布爾平靜 女記者照直播

在前總統加尼出逃後，塔利班周日以維護「法律與秩序」的名義進入喀布爾，直至昨日除了湧往機場的民眾外，市面局勢尚算平靜。有觀察家更留意到，當地傳媒Tolo News的女性記者阿塔帕爾（Hasiba Atakpal）昨日仍在喀布爾直播報道，從網上流傳的截圖可見，她只戴上頭巾，露出臉孔，更未有穿上塔利班昔日掌權時強迫女性穿著的罩袍。

《華爾街》：搜「不伊斯蘭」資料

不過《華爾街日報》報道，武裝人員在喀布爾市內設檢查站，實施宵禁，並接管許多軍警職位，部分會搜查路人的電話，以找尋跟前政府聯絡的證據或他們視為「不伊斯蘭」的有害資料。

半島電視台駐喀布爾的記者指出，塔利班對外界如何看待它們非常清醒，嘗試令「非常緊張的人民」安心下來，儘管最近數周塔利班被指控在某些省份從事違反人權和戰爭罪行的行徑，但可以感覺到「塔利班想跟這些（行徑）保持距離」，尤其是嘗試說服政府僱員毋須擔心受報復重回崗位。

國立政治大學台灣安全研究中心副主席胡瑞舟向中央社分析時稱，塔利班勢如破竹的一大因素，在於說服到民眾他們不會秋後算帳，而且重掌政權後不會對付政府官員，也不會對付軍方的人，因此顯然此時人心向背「是支持這個塔利班的」。

（綜合報道）

（阿富汗變天）