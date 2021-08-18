滯外學者：倘回國再無離開選項

常網上批塔利班 被指「叛教」

拉希米今年31歲，是舊塔利班政權2001年倒台後成長的一代。他在赫拉特大學畢業後負笈美國，專研法律和伊斯蘭研究。他的研究論文不時挑戰塔利班對創立伊斯蘭制度的主張，又常在社交媒體批評塔利班，令他成針對目標。他曾數度收到匿名帳號公開或私下的信息，稱因為他與美國的聯繫或其言論，所以是「叛教者」，在塔利班解讀的伊斯蘭教法下不再受保護，應面對懲罰甚至被殺。塔利班攻入喀布爾後，他坦言尚未就去留作最後決定，但在局勢穩定前會留在國外。

他在赫拉特和喀布爾學術圈子的朋友都表達絕望，盼爭取機會離開，尤其是年輕專業人士，較年長者則認為很難到新地方重新發展，因此傾向留下。惟先勿論前景，在非常時期要離開阿富汗並非易事，他指許多使館近期縮減或暫停服務，當地人難以取得簽證，造就黑市出現。他有朋友向「險境中的學者」（Scholars at Risk）等國際組織求助，亦有曾在不同項目與美國有聯繫的人嘗試申請美國特殊簽證，唯盼尋求渠道離開。

指有地區已全面恢復峻法

塔利班發言人多次表明不會報復，並稱女性可享有伊斯蘭教賦予的平等權利，包括工作和接受教育等，但多地似乎已恢復昔日的強硬伊斯蘭主義政策。拉希米認為，塔利班設於談判地多哈的辦公室面向國際社會，為減輕國際壓力和爭取認受性，將改變掛在口邊，但在地指揮官卻有不同理解。目前有些地區全面恢復峻法，有些則恢復對女性的限制，但在其他社會政策上保留彈性，他認為難言這是長遠政策，抑或只是塔利班要調動軍力到前線，以致一些地區駐兵薄弱，不夠人手執法。

回望過去20年，拉希米形容阿富汗經歷巨變，媒體變得多元，學校可見到更多女生，但發展機會並不平等，部分地區一直承受美國主導的反恐戰、或與塔利班交戰造成的破壞，未能受惠於開發項目，尤其是鄉村。他認為美國撤軍的方式有許多值得批評之處，例如在談判將塔利班視為正當政治勢力，向其他國家發出應與塔利班對話的信號；在沒回報下施壓阿富汗政府讓步，如去年釋放5000名塔利班囚犯；美軍真正撤走時卻沒跟地方政府協調好。惟他直言核心問題在於阿富汗政府貪腐問題猖獗，多年來失信於民，以致美國離開後，沒有領導力量能團結國家對抗塔利班。

明報記者 陳籽穎

（阿富汗變天）