紐約推健康通行證 紐國一宗確診封城

紐約市催谷年輕人打針

《紐約時報》引述兩名美國官員報道，當局已決定多數國民在完成接種新冠疫苗8個月後再打加強劑，最快可能於9月中下旬開始供應第3劑疫苗。官員最快本周內宣布決定，但還要取決於食品及藥物管理局（FDA）就加強劑核發的許可。報道稱，首批加強劑可能會先提供給療養院住客和醫護人員，之後是其他列為優先群體的高齡者。官員又說，預料接種強生單劑型疫苗的民眾也需要「補針」，但要等候強生預計本月底前出爐的針對接種兩劑疫苗臨牀試驗結果。

此外，新西蘭奧克蘭昨日新增一宗本地確診個案，為全國半年以來首宗，確診的58歲男子住在奧克蘭，並未接種新冠疫苗，估計上周染疫，暫未知是否帶有Delta變種病毒。總理阿德恩昨宣布奧克蘭及該確診者曾到訪的科羅曼德（Coromandel）周三起封城7日，全國其餘地方亦進入第4級警戒級別，封城3天，即所有學校、辦公室關閉，只有提供必需服務的店舖可營業。新西蘭現只有約20%人口完成接種疫苗。

（紐約時報/路透社/BBC）

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