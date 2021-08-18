紐約推健康通行證 紐國一宗確診封城

【明報專訊】美國最大城市紐約周二（17日）起推行「健康通行證」，進入部分室內娛樂場所和食肆的人都必須出示已接種新型冠狀病毒疫苗的證明。紐約市長白思豪周一公布細節，稱有關措施將在室內食肆、酒吧、博物館、戲院和歌劇院等推行，但不包括辦公大樓、社區中心、長者中心和戶外食肆等。9月13日強制執行後，所涉室內場所若被發現有客人沒接種疫苗，初犯將罰款1000美元（約7800港元），再犯罰款加倍。白思豪表明，新措施是要鼓勵民眾接種，特別是年輕人。
紐約市催谷年輕人打針
《紐約時報》引述兩名美國官員報道，當局已決定多數國民在完成接種新冠疫苗8個月後再打加強劑，最快可能於9月中下旬開始供應第3劑疫苗。官員最快本周內宣布決定，但還要取決於食品及藥物管理局（FDA）就加強劑核發的許可。報道稱，首批加強劑可能會先提供給療養院住客和醫護人員，之後是其他列為優先群體的高齡者。官員又說，預料接種強生單劑型疫苗的民眾也需要「補針」，但要等候強生預計本月底前出爐的針對接種兩劑疫苗臨牀試驗結果。
此外，新西蘭奧克蘭昨日新增一宗本地確診個案，為全國半年以來首宗，確診的58歲男子住在奧克蘭，並未接種新冠疫苗，估計上周染疫，暫未知是否帶有Delta變種病毒。總理阿德恩昨宣布奧克蘭及該確診者曾到訪的科羅曼德（Coromandel）周三起封城7日，全國其餘地方亦進入第4級警戒級別，封城3天，即所有學校、辦公室關閉，只有提供必需服務的店舖可營業。新西蘭現只有約20%人口完成接種疫苗。