Tesla自駕輔助系統涉事故 美調查

3年半涉及11交通事故

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）周一發表的調查表明，在2018年1月22日至2021年7月10日期間，共發現11宗Tesla與一輛或多輛參與緊急救援車輛發生相撞的事故，全部Tesla在事發時都啟用了自動駕駛輔助系統，而意外大多發生在晚上。密歇根州警方稱，在3月一宗車禍中，一輛開啟自動駕駛輔助系統功能的Tesla Model Y私家車撞上一輛停在密歇根州高速公路上的警車，警車當時正調查另一宗車禍，警車被撞前已亮起應急燈號。

Tesla强調不等於「自動駕駛」

NHTSA正研究2014至2021年出廠的Model Y、X、S及3車型，涉及約76.5萬輛。

Autopilot系統在美國沒有受到嚴格監管，NHTSA近來要求各公司定期向該機構報告涉及這類功能的交通事故。Tesla未有回應事件，但受消息拖累，Tesla股價周一跌幅超過4%。Tesla一直聲稱，啟用Autopilot系統較關閉時更安全，但同時強調系統不等於「自動駕駛」，啟用該系統的駕駛者仍要注意路面情况，並將雙手放在軚盤上。該系統可讓車輛保持在車道中央，與前方車輛保持安全距離，但這項功能常遭駕駛者濫用，例如駕駛者行車時沒把雙手放軚盤上。當局曾發現有人飲酒後讓車輛自動駕駛，甚至有駕駛者坐在後座，任由車輛在公路行駛。批評人士認為Autopilot一詞可能令駕駛者高估該系統的能力。

（華爾街日報/CNN/中央社）